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MEÜ Girişim Limanının desteklediği proje, Türkiye ikincisi oldu

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ) Genç Girişimci Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Duygu Hıdıroğlu’nun mentoru oldugˆu ‘Genc¸Bizz Lise Giris¸imcilik Programına’ katılan Ankara Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinden oluşan AKANA proje ekibi, çevrimiçi gerçekleştirilen Genc¸Bizz Tu¨rkiye Finalinde ‘En İyi Girişimci Kategorisinde’ 20 finalist arasında Türkiye ikincisi olmayı başardı.

MERSİN 21.06.2021, 12:50
MEÜ Girişim Limanının desteklediği proje, Türkiye ikincisi oldu

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ) Genç Girişimci Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Duygu Hıdıroğlu’nun mentoru oldugˆu ‘Genc¸Bizz Lise Giris¸imcilik Programına’ katılan Ankara Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinden oluşan AKANA proje ekibi, çevrimiçi gerçekleştirilen Genc¸Bizz Tu¨rkiye Finalinde ‘En İyi Girişimci Kategorisinde’ 20 finalist arasında Türkiye ikincisi olmayı başardı.

MEÜ’den yapılan açıklamaya göre, Türkiye ikincisi olan proje, sosyal fayda sağlayan bir sosyal girişimcilik projesi olarak hayata geçirildi. Sokak hayvanlarının beslenmesi için yoğun ar-ge çalışmaları neticesinde inovatif beslenme sistemi ve yenilikçi bir beslenme kabı üreten ekibe, MEÜ Girişim Limanı tüm prototipleme ve tasarım süreçlerinde destek olurken, projenin ticarileşme sürecinde de ekibe destek olmaya devam edecek.

Genç Girişimci Merkezi Müdürü Hıdıroğlu, Türkiye’nin lise kategorisinde en bilinen ve 250’den fazla sayıda liseden başvuru alan Girişimcilik Yarışmasında bir sene süren yoğun çalışmalar sonucunda finale kalan ve finalde MEÜ’yü ve kendi liselerini başarıyla temsil eden ekiple rehber öğretmenini tebrik etti.

Dr. Hıdıroğlu, Ulusal ölçekte Yenilikçi Sosyal Girişim ürünü ile Türkiye Finalinde tüm şehirlerden liselerin arasından kazanılan bu önemli dereceyle MEÜ’nün sadece akademide değil, uygulamada öncü bir konumda olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını ifade etti. Genç Girişimci Merkezinin çalışmalarını ve desteklerini sadece Mersin özelinde sınırlandırmadığını belirten Hıdıroğlu, bu başarıdan da anlaşılacağı üzere Ankara, İstanbul gibi birçok şehre TOBB, Habitat Derneği, İTÜ ve dünyaca ünlü markalarla önemli iş birlikleri ile düzenlenen ücretsiz sertifikalı eğitim ve etkinliklerle ulaşıldığını da dile getirdi. Hıdıroğlu, Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon Programını Türkiye’de ilk olarak hayata geçiren üniversite olarak bu alanda öncü olduklarını da vurguladı.
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