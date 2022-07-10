MESKİ, Tarsus’ta içme suyu yapım işine devam ediyor

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Tarsus ilçesi Doğu Ova Çiçekli grubu mahalleleri içme suyu isale, terfi ve şebeke hattı yapım işine devam ediyor.

MESKİ’nin, yatırım tutarı 21 milyon 532 bin lira olan içme suyu yapımı çerçevesinde, yaklaşık 38 kilometre muhtelif çaplarda içme suyu hattı döşenmesi planlanıyor.

MESKİ, Yenice ile Çiçekli arasında bozulan grup yollarının tamiratları için öncelikli olarak Kargılı ile Çiçekli mahalleleri arasındaki içme suyu isale hattının döşeme işlemlerine de hız veriyor. MESKİ çalışmalarının tamamlanmasıyla Çiçekli, Kargılı, Karsavuran, Verimli, Simithacılı, Karaçerçili ve Çağbaşı mahallelerinde yaşayan vatandaşların içme suyu ihtiyaçları karşılanacak.