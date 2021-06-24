MESKİ, içme suyu şebeke kontrollerine aralıksız devam ediyor

“Mersin’de su musluktan içilir” ilkesini benimseyen MESKİ Genel Müdürlüğü, kentin tüm noktalarında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İl genelinde içme suyu dezenfeksiyon çalışmalarını yüksek düzeyde tutan MESKİ ekipleri, denetimlerini periyodik olarak gerçekleştiriyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğüne bağlı Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma ve Havza Koruma Şube Müdürlüğü teknik ekipleri, il genelinde içme ve kullanma sularının dezenfeksiyonlarını gerçekleştiriyor ve içme kullanma suyu kalitesini sürekli izliyor. Düzenli olarak devam eden MESKİ çalışmaları sayesinde Mersinliler suyu musluktan güvenle tüketiyor.

6 bin 235 içme suyu numunesi alınarak, 96 bin 524 parametre kontrol edildi

Özellikle son dönemlerde dünya genelini etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını sonrası MESKİ ekipleri, su sanitasyonu konusunda daha büyük bir titizlikle çalışmaya devam ediyor. Her türlü zorlu şartlara rağmen Mersin’in en ücra yerlerine kadar ulaşan ekipler, araçların gidemediği yerlerde insan gücüyle klor ikmallerini gerçekleştirip şebeke kontrollerini sağlıyor. MESKİ ekipleri, 1 Nisan 2019 yılından bugüne kadar 6 bin 235 noktadan numune alımı ve 96 bin 524 parametre kontrolü gerçekleştirdi.

“Vatandaşlarımız şebeke sularını kurumumuz güvencesiyle gönül rahatlığıyla tüketebilir”

MESKİ Genel Müdürlüğünün konu ile ilgili açıklamasında, içme ve kullanma sularının il ve ilçe sağlık müdürlükleri tarafından da sürekli izlendiği ve il genelinde her ilçeden periyodik numuneler alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in öncülüğünde kentimizin tüm noktalarında titizlikle yürüttüğümüz çalışmalar devam etmektedir. Türkiye’nin en dağınık coğrafyasına sahip illeri arasında yer alan kentimizin tüm noktalarında, kurumumuzca dağıtılan içme ve kullanma suları, kalifiye mühendisler ve teknik ekiplerimizin üstün gayretleri ile düzenli olarak kontrol edilmektedir. Araçların giremediği muhtelif bölgelerde de ekiplerimiz tarafından çok zor şartlarda taviz vermeksizin klorlama işlemi yapılmaktadır. Ayrıca, vatandaşlarımız tarafından ‘ALO 185’ çağrı hattı üzerinden bize ulaştırılan şikayetler ve talepler de değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda şikayet odaklı alınan içme suyu numunelerinde yapılan analizlerin geneli uygun çıkmaktadır. Uygun çıkmayan sular ise binanın kendi deposunun uygunsuzluğundan kaynaklanmaktadır. Mersin genelinde yapılan analizlerin, sınırların altında yer aldığı görülmektedir. Su kalitesinin otomasyonla izlenmesi ve kontrolü için gerekli çalışmalara hızla devam edilmektedir. Vatandaşlarımız şebeke sularını kurumumuz güvencesiyle gönül rahatlığıyla tüketebilir.”