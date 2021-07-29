banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İBB ile İstanbul Havalimanı taksicileri anlaştı
İBB ile İstanbul Havalimanı taksicileri anlaştı
Beyoğlu'nda 4 kişinin öldürüldüğü dehşet anları kamerada
Beyoğlu'nda 4 kişinin öldürüldüğü dehşet anları kamerada
Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
YKS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı
YKS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı

MESKİ, Bozyazı’da yağmur suyu hattı çalışmalarına başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Bozyazı ilçesi Merkez Mahallesinde yağmur suyu hattı yapım işine başladı. Çalışmaların tamamlanmasıyla mahalle sakinleri artık yoğun yağışlardan etkilenmeyecek, olası su baskınlarına son verilecek.

MERSİN 29.07.2021, 10:29
MESKİ, Bozyazı’da yağmur suyu hattı çalışmalarına başladı
banner502

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Bozyazı ilçesi Merkez Mahallesinde yağmur suyu hattı yapım işine başladı. Çalışmaların tamamlanmasıyla mahalle sakinleri artık yoğun yağışlardan etkilenmeyecek, olası su baskınlarına son verilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MESKİ’nin yatırım bedeli 3 milyon 404 bin lira olan yapım işi kapsamında; 2x1,25 ebadında 196 metre, 1,50x1 ebadında 86 metre, 1x1,25 ebadında bin 18 metre betonarme kutu menfez ile yağmur suyu hattı ve 595 metre Ø1000 milimetre betonarme boru yağmur suyu hattı yapılacak.
Yorumlar (0)
31°
açık
banner501