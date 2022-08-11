MESKİ, atıksu arıtma tesislerinin iç izleme analizlerini merkez su analiz laboratuvarında yapacak

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, merkez su analiz laboratuvarı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ’Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği’ çerçevesinde gerçekleştirilen denetimi başarıyla geçti.

MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı, sürekli kendini geliştiren, yeniliğe açık ve deneyimli çalışanlarıyla her yıl düzenli olarak TÜRKAK tarafından ’TS EN ISO/IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Gereklilikler’ standardı çerçevesinde gerçekleştirilen denetimlere ek olarak, bu yıl ilk defa ’Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği’ çerçevesinde ‘Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği’ne tabi olarak atıksu matriksinde denetime katıldı. Başarılı bir şekilde gerçekleşen denetim sonrasında yapılan kapanış toplantısında, denetçilerin yaptığı değerlendirmede laboratuvar çalışanlarının teknik bilgi ve yetkinliklerinin üst seviyede, ekip ruhu ve tecrübelerinin ise etkileyici olduğu belirtildi. Denetimciler, ilk defa bu çerçevede denetime giren bir laboratuvar açısından baktıklarında daha önce bu kadar hazırlıklı bir laboratuvarla karşılaşmadıklarını vurguladılar.

Yetkilendirme sürecinin tamamlanmasının ardından MESKİ Atıksu Arıtma Tesislerinin, ’iç izleme’ numunelerinin analizleri su analiz laboratuvarında gerçekleştirilecek ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı resmi logosuyla raporlama yapılabilecek.