MESKİ altyapı yatırımlarına devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli’den oluşan 4 merkez ilçedeki muhtelif mahallelerde yağmursuyu hattı döşenmesi yapım işi kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Tamamlanan çalışmalar ile caddeler yağmursuyu altyapısı kazandırılırken, vatandaşların da su baskınlarından etkilenmemesi hedefleniyor.

MESKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Ø1400 milimetre beton boru hattı çalışması sayesinde İstemihan Talay Caddesi ile Batıkent ve Akkent Mahalleleri’ne bağlı 32. Cadde’nin yağmursuyu sorunu sona erecek. Karaduvar Mahallesi İsa Öner Bulvarı, Hal Mahallesi 143. Cadde, Özgürlük Mahallesi 136. Cadde, Yeni Mahalle İsmet İnönü Bulvarı Liman B Kapısı önü, Akkent Mahallesi 23153., 2390., 2359., 2396., 2394. ve 2392. Sokak, Batıkent Mahallesi 2692. Sokak, Mezitli ilçesi; Yeni Mahalle 33203. ve 33166. sokak, Deniz Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi Polisevi önü ile sahil yolu caddesine Ø400 ile Ø1600 arası çaplarda boru döşenmesi ve yağmursuyu ızgara yapımı işlemleri de tamamlandı" denildi.