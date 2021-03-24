MERSİN (İHA) – Mersin’in tarihi deniz feneri, çocuklar için masal evine dönüştürüldü. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile UNSESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğinde Anadolu Masalları Projesi kapsamında hayata geçirilen Mersin Anadolu Ayşe Ecevit Masal Evi çocukları ağırlamaya hazırlanıyor.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Kıyı Emniyeti Müdürlüğü tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilen tarihi Mersin Deniz Fenerinde faaliyete geçen masal evinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından konuşan Vali Su, “Proje ile çocuklarımızı kendi kültürel kodlarımızı taşıyan ve hayal güçlerini geliştiren Anadolu masallarımızla tanıştırmayı amaçlıyoruz. Mersin ilçelerinden ilkokul ve okul öncesi çağlarındaki çocuklarımızın, tarihi deniz fenerinde oluşturulan masal evinde masallarımızı öğrenmeleri çok önemli” dedi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kısa sürede öğrencileri ağırlamaya hazırlanan Masal Evine gelen öğrencilere, her atölyede masal öğretmenleri tarafından Anadolu masalları ve Mersin’e ait Yörük masalları anlatılacak. Masal anlatımlarından sonra öğrenciler, Sanat ve Etkinlik atölyesine geçerek dinlediği masalı resmedecek, seramik çalışması yaparak ebru sanatını icra edecek ve müzik etkinliklerini gerçekleştirebilecek. Oyun alanında ise Anadolu Çocuk Oyunları oynatılarak unutulmaya yüz tutmuş bu kültürel miras tekrar hayata geçirilecek.

Vali Su’ya incelemeleri sırasında İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca da eşlik etti.