Mersin’den İzmir’e yardım eli
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE BAĞLI 15 KİŞİLİK İTFAİYE EKİBİNİN, İZMİR’DE MEYDANA GELEN 6.8 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMİN ARDINDAN YARDIM İÇİN YOLA ÇIKTIĞI BİLDİRİLDİ.
Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı 15 kişilik itfaiye ekibinin, İzmir’de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yardım için yola çıktığı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmir’deki deprem haberinin ardından harekete geçen İtfaiye Dairesi Başkanlığı, depremin en az hasarla atlatılabilmesi için 4 araç, 2 K9 arama kurtarma köpeği ve gerekli ekipmanlardan oluşan 15 kişilik ekibi İzmir’e gönderdi.
İtfaiye Daire Başkanlığı Afet Arama ve Kurtarma Şube Müdür Vekili Zeki Karakaya, “İzmir’den büyük bir deprem haberi aldık. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in talimatıyla arama kurtarma ekibi olarak İzmir’e doğru çıkış yapıyoruz. 4 araç, 15 personel, aynı zamanda iki K9 arama kurtarma köpeğimizle gidiyoruz. Buradaki çalışmamız bir ekip çalışmasıdır. Orada bize verilen görevi en iyi şekilde yapıp, belediyemizi temsilen disiplinli bir şekilde çalışarak tekrar şehrimize döneceğiz” dedi.
|İmsak
|06:00
|Güneş
|07:26
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:42
|Akşam
|18:10
|Yatsı
|19:30
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Karagümrük
|7
|11
|4. Kasımpaşa
|7
|11
|5. Galatasaray
|6
|10
|6. Çaykur Rizespor
|6
|8
|7. Antalyaspor
|6
|8
|8. Malatyaspor
|6
|8
|9. Göztepe
|6
|7
|10. Başakşehir
|6
|7
|11. Beşiktaş
|5
|7
|12. Gaziantep FK
|6
|7
|13. Sivasspor
|5
|7
|14. Erzurumspor
|6
|7
|15. Hatayspor
|4
|7
|16. Konyaspor
|5
|6
|17. Kayserispor
|5
|6
|18. Trabzonspor
|7
|5
|19. Denizlispor
|6
|5
|20. Gençlerbirliği
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Giresunspor
|6
|11
|9. Altay
|6
|10
|10. Balıkesirspor
|8
|10
|11. Akhisar Bld.Spor
|7
|9
|12. Bursaspor
|7
|7
|13. Menemen Belediyespor
|7
|6
|14. Bandırmaspor
|7
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|7
|3
|18. Eskişehirspor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leicester City
|6
|12
|5. Tottenham
|6
|11
|6. Leeds United
|6
|10
|7. Southampton
|6
|10
|8. Crystal Palace
|6
|10
|9. Wolverhampton
|6
|10
|10. Chelsea
|6
|9
|11. Arsenal
|6
|9
|12. West Ham
|6
|8
|13. Man City
|5
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|6
|5
|17. West Bromwich
|6
|3
|18. Burnley
|5
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|7
|14
|2. Real Madrid
|6
|13
|3. Granada
|6
|13
|4. Villarreal
|7
|12
|5. Atletico Madrid
|5
|11
|6. Cádiz
|7
|11
|7. Osasuna
|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Huesca
|7
|5
|19. Levante
|6
|4
|20. Real Valladolid
|7
|3