Mersin’de yaya geçitlerinde ’kırmızı çizgi uygulaması’ başladı

Mersin’de İçişleri Bakanlığının ’Yayalar Kırmızı Çizgimiz’ uygulaması kapsamında, yaya geçitlerindeki bazı çizgiler kırımıza boyandı. Vali Ali İhsan Su, "İnanıyorum ki ‘yaya güvenliğimiz kırmızı çizgimizdir’ kampanyamızla yayaların karıştığı ölümlü ve yaralamalı trafik kazaları daha da düşecektir" dedi.

İçişleri Bakanlığı yaya geçitlerinde önceliğin yayalarda olduğunu belirten farkındalık çalışmaların ardından bu kez de ’kırmızı çizgimizi çekiyoruz’ şeklinde yaya geçitlerinin kırmızı renkle boyanması için çalışma başlattı. Yurt genelinde başlatılan etkinlikle kavşak giriş ve çıkışlarıyla, yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlama, geçmek üzere olan yayalara durarak ilk geçiş hakkı verilme farkındalığının oluşturulması hedefleniyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından ’30 Mart’ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz’ paylaşımıyla çalışmayı duyurmuştu.

İçişleri Bakanlığının hayata geçirdiği ’Yayalar Kırmızı Çizgimiz’ kampanyası, tüm Türkiye’de olduğu gibi Mersin’de uygulamaya konuldu. Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdür Vekili Ömer Akpınar ile Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Oğuz Bavbek uygulamanın startını verdi. Mersin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından İsmet İnönü Bulvarı Ulu Cami önünde gerçekleştirilen etkinlikle, yaya geçitlerindeki bazı çizgiler kırmızıya boyandı. Ayrıca protokol üyeleri ve öğrenciler, ellerindeki dövizlerle sürücüleri bilgilendirdi.

"Çalışmalarımız çok olumlu neticeler verdi, vermeye de devam edecek"

Yapılan çalışmayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Su, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda tüm ülkede olduğu gibi Mersin’de de yaya güvenliğine yönelik 2019 yılından itibaren bir dizi kampanyaların başladığını söyledi. Bu kapsamda ilk olarak ‘Öncelik hayatın öncelik yayanın’ kampanyasını başlattıklarını kaydeden Su, “2019 yılı yaya öncelikli trafik yılı ilan edilmişti. Bu kampanyayı o günden bu güne kadar sürdürmüştük ve sürdürmeye devam ediyoruz. Trafikte yaya güvenliği çok önemli. Bu çerçevede özellikle trafik ışığı olmayan yaya geçitlerinde bugün de kırmızı çizgimizi çizdik. Yani yayaların güvenliği bizim kırmızı çizgimizdir. Buradan tüm sürücülerimize bir kez daha ifade edelim ki, özellikle okul önlerinde ve trafik ışığı olmayan yaya geçitlerinden geçen vatandaşlarımıza mutlaka öncelik verilmelerini istiyoruz. Sürücülerimiz yaya geçitlerine geldiğinde yavaşlamalılar. Bu anlamda kanunda düzeltme de yapılmıştır. Bizde bu farkındalığı artırmak için bugün tüm birimlerimizle sahadayız. İnanıyorum ki, çalışmalarımız çok olumlu neticeler verdi, vermeye de devam edecek” diye konuştu.

"Ölümlü trafik kazalarında yüzde 17 azalma oldu"

Kampanyalar ve çalışmaların olumlu sonuçlarının rakamlarla ortaya çıktığını vurgulayan Su, “İlimizde yayalarla ilgili olarak ölümlü trafik kazalarında yüzde 17, yaralamalı trafik kazalarında yüzde 32 oranında azalma meydana gelmiştir. İnanıyorum ki, ‘yaya güvenliğimiz kırmızı çizgimizdir’ kampanyamızla 2021 yılında da 2020 yılına göre biraz daha mesafe alacağız. Tüm vatandaşlarımızın, tüm sürücülerimizin bu konuya daha duyarlı olmasını bekliyorum. Bu kurallara uyan tüm sürücülerimize, yayalarımıza teşekkür ediyorum. Kampanyanın ilimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.