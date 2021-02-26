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Mersin’de yangın mağduru ailenin evi yenilendi

Mersin Büyükşehir Belediyesince, elektrik kontağından çıkan yangında evinde büyük hasar meydana gelen Küçükaslan ailesinin yeniden sıcak bir yuvaya kavuşturulduğu bildirildi. Tadilat çalışmasıyla evleri yenilenen aileye, eşya ve Halk Kart desteğinde bulunuldu.

MERSİN 26.02.2021, 11:33
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Mersin’de yangın mağduru ailenin evi yenilendi

Mersin Büyükşehir Belediyesince, elektrik kontağından çıkan yangında evinde büyük hasar meydana gelen Küçükaslan ailesinin yeniden sıcak bir yuvaya kavuşturulduğu bildirildi. Tadilat çalışmasıyla evleri yenilenen aileye, eşya ve Halk Kart desteğinde bulunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir ilçesi Limonluk Mahallesi’nde yaşayan Küçükaslan ailesinin evi, 2020 yılı Aralık ayında elektrik kontağından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangında evin dış ve iç cephesinde büyük hasar oluştu. Can kaybının yaşanmadığı yangında duvarlar isten kararırken, evdeki eşyalar da kullanılamaz hale geldi. Kira olan evlerinde 3 erkek çocukla birlikte yaşayan anne Gülşen Küçükaslan’ın kalp hastalığıyla mücadelesine bir dert daha eklendi. Mahalle muhtarının durumu Büyükşehir Belediyesine bildirmesi üzerine ekipler eve ulaştı. Evde tadilat çalışmaları başlatan ekipler, uzun uğraşlar sonucu yangının duvarlarda bıraktığı izi ortadan kaldırdı. Her noktası yenilenen Küçükaslan ailesinin evi eskisinden daha iyi bir hale geldi.

Küçükaslan ailesi yenilenen evlerine ilk adımı attı

Tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni eşyalar eve yerleştirildi. Büyükşehir Belediyesi, aileye buzdolabından koltuk takımı ve yatağa kadar ev eşyası desteğinde bulundu. Ustalar eşyaları eve taşıyıp kurulumunu gerçekleştirdi. Evdeki tüm hazırlıklarını tamamlayan ekipler, Küçükaslan ailesini evlerine davet etti. Gözlerini kapatarak evin kapısından içeri giren aile büyük bir şaşkınlık yaşadı. Anne Gülşen Küçükaslan uzun süre gözlerine inanamazken, evin küçük çocuğu Fatih ise odasına girdiğinde bir sürprizle daha karşılaştı.

Başkan Seçer Fatih’e yeni bisiklet gönderdi

Yangında bisikleti kullanılamaz hale gelen evin küçük çocuğu Fatih, Büyükşehir Belediye Başkanına “Vahap Amcadan yeni bir bisiklet istiyorum” cümleleriyle seslenmişti. Başkan Vahap Seçer, Fatih’in talebini yerine getirdi. Ekipler, yeni bisikletini Fatih’in odasına bıraktı. Odasına girdiğinde yeni bisikletle karşılaşan Fatih, yaşadığı mutluluğu, “Evimiz yanmıştı, bisikletim yanmıştı. Vahap Amcadan bisiklet istemiştim. Evimizi yaptı. Bisiklet gönderdiği için de eşyalar için de çok teşekkür ederim” cümleleriyle dile getirdi. Fatih, evinin bulunduğu sokakta arkadaşlarıyla birlikte yeni bisikletinin tadını çıkardı.

“Çocuklarıma daha çok sarılacağım”

Anne Gülşen Küçükaslan da yaşanan olayın ardından yenilenen evlerinde çocuklarına daha sıkı sarılacağını vurgulayarak, “Elektrik kontağından evimiz yanmıştı. Bir felaket gelip bizi vurdu. Eskiden de harabeydi zaten, fayansların hepsi dökülmüştü. Şimdi çok temiz oldu, Başkanımızdan da emeği geçen herkesten de Allah razı olsun, çok beğendim. Allah bana çocuklarımın acısını göstermedi, onlarla artık daha güzel zaman geçireceğim, çocuklarıma daha çok sarılacağım” dedi.

“Aile çok mutlu, biz de buradan mutlu ayrılıyoruz”

Sosyal Hizmet Uzmanı Yusuf Yazgı ise ekiple birlikte çalışmaları tamamlanan Küçükaslan ailesinin evinden ayrılırken şunları söyledi; “Şu an aile çok mutlu. Onlar için elimizden geleni yaptık. Aynı zamanda küçük bir çocukları var, Fatih. Başkanımızdan bir tane bisiklet istemişti. Onu da kendisine teslim ettik. Çocuğumuzu da mutlu ettik, biz de buradan mutlu ayrılıyoruz. Bu sadece görünen kısmı. Bunun gibi biz Tarsus’tan Anamur’a kadar her yerde yangın sonrası tadilat ve eşya yardımıyla ilgili destek veriyoruz.”

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının Halk Kart ekibi de Küçükaslan ailesini yenilenen evlerinde ziyaret etti. Anne Gülşen Küçükaslan, belediye ekibini misafir edip, sıcak çay ikram etti. Ekip, aileye Halk Kart’ın kullanımıyla ilgili bilgi verdi.

22 ayda yangın mağduru 170 aileye eşya desteği sağlandı

Büyükşehir Belediyesi, 1 Nisan 2019’dan bu yana evi yanan 170 aileye eşya yardımında bulundu. Büyükşehir, Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 8. maddesinde yer alan, ’olağanüstü bir felaket, yangın, hastalık ya da kaza nedeni ile belirli bir süre kendisinin ya da geçindirmekle yükümlü olduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan bireylere temel ev eşyası niteliğinde ayni yardım verilebilir’ ifadelerini esas alarak eşya yardımlarını gerçekleştiriyor.
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