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Mersin’de vatandaşlar Covid-19’a karşı bilgilendirilmeye devam ediliyor
MERSİN'DE POLİS EKİPLERİ SAHİL BANDINDAKİ VATANDAŞLARI COVİD-19'A KARŞI BİLGİLENDİRMEYE DEVAM EDİYOR.
MERSİN 12.08.2020, 12:07
Mersin’de polis ekipleri sahil bandındaki vatandaşları Covid-19’a karşı bilgilendirmeye devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yenişehir ilçesindeki sahil bandında vatandaşlara korona virüs salgınına karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili bilgiler verdi, uyarıcı broşürler dağıttı.
Salgınla mücadeledeki en temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kuralları konusunda hatırlatmalarda bulunan ekipler, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.
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