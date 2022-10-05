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Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Mersin’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
MERSİN 05.10.2022, 12:20
Mersin’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus ve Anamur ilçesinde 2 şahsın uyuşturucu satışı yaptığını belirleyen ekipler, adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda 2 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 3 kilo 250 gram kubar esrar, 60 kök kenevir bitkisi ile 2 av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.