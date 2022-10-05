Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Mersin’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus ve Anamur ilçesinde 2 şahsın uyuşturucu satışı yaptığını belirleyen ekipler, adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda 2 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 3 kilo 250 gram kubar esrar, 60 kök kenevir bitkisi ile 2 av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.