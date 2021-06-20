Mersin’de üniversite adayları Tarsus Gençlik Kampında stres attı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi öğrencileri, 26 Haziran’da yapılacak üniversite sınavı öncesinde Tarsus Gençlik Kampında stres attı.

Sınav öncesinde gerçekleştirilen ‘moral-motivasyon’ etkinliği kapsamında, kurs merkezi öğrencileri, toplu taşıma araçlarıyla önce Tarsus Doğa Parkına götürüldü. Ardından yemyeşil ortamı ve eşsiz güzellikleri barındıran gençlik kampına geçen öğrenciler, öğretmenlerinin de eşliğinde yürüyüş yapıp, survivor alanında parkurları heyecanla aştı. Öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte yakartop da oynadı.

“Sınava bir hafta kalmışken güzel oldu bizim için”

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Ozan Soydan, etkinlikle ilgili olarak, “Sınav öncesi öğrencilerimizle bir etkinlik yapmak istedik. Stres azaltıcı bir etkisi olsun istedik. Moral-motivasyon olsun istedik” dedi.

Kurs merkezi öğrencilerinden Ezgi Öz, geçirdiği güzel günü, “Kurs merkezinden ve bu etkinliklerden çok memnun kaldım. Yetkililere ve Belediye Başkanı Vahap Seçer’e teşekkür ediyorum” cümleleriyle anlatırken, bir diğer öğrenci Ozan Emre Arıkan ise “Öğretmenlerimiz bizimle çok güzel bir şekilde ilgileniyor, deneme sınavlarına giriyoruz. Bugün de çok eğlendik. Sınava da bir hafta kalmışken güzel oldu bizim için. Arkadaşlarımızla hayvanat bahçesine gittik. Burası da çok güzel oldu bizim için” diye konuştu.