Mersin’de trafik eğitimleri sürüyor

Mersin polisi, Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında eğitimlerine devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ’yayalar için 5 adımda güvenlik trafik’ mottosuyla başlatılan ’Karayolu Trafik Haftası’ etkinlikleri kapsamında düzenlenen uçurtma şenliğinde, paydaş kuruluşlarla stant açılarak, öğrenci ve misafirlere uçurtma, top, balon, yapboz, boyama kitabı, şapka, kırmızı düdük ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Çocuklarda ve gençlerde trafik bilincinin oluşturması için trafik maskotları da görev aldı.

Ayrıca etkinlikte ’emniyet kemeri simülasyon aracı’ ile de vatandaşlara emniyet kemeri takmanın önemi uygulamalı olarak anlatıldı.