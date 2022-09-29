Mersin’de Sardalya heykeli Karaduvar’ın simgesi oldu

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin, 3’üncüsünü düzenlediği ve yüz bini aşkın kişinin ziyaret ettiği Karaduvar Balık Festivali’nde, geri dönüşümü mümkün metaller kullanılıp bölgeye kazandırılan 3 ton ağırlığında, 4 metre yüksekliğindeki devasa sardalya heykeli, balıkçılığın merkezi mahallenin simgesi oldu.

Ücretsiz balık-ekmek ve şalgam ikramı, konserler, ödüllü yarışmalar, söyleşiler, yelken yarışları, flayboard, şampiyon savunma sanatı sporcularının gösterileri, çocuk etkinlikleri ve sihirbazlık gösterileri ile büyük ses getiren 3’üncü Karaduvar Balık Festivali sayesinde bölgenin ünü şehir dışına taşarak artık tüm Türkiye’de tanınır, bilinir oldu. Aileleri ve sevdikleriyle birlikte Karaduvar Balık Festivalini ziyaret eden yerli ve yabancı on binlerce konuk, mahalle sakinleri ve esnaf, böylesi özel ve zengin içeriğe sahip bir festivali Mersinlilere, Akdeniz ve Karaduvar’a kazandırmasından dolayı Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’a teşekkür ettiler. gelecek yıl düzenlenecek 4’üncü balık festivalini sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdiler.

Sardalya heykeli ilgi odağı oldu

Festival alanında, mahalle sakinleri ve ziyaretçilerin dikkatini çeken en önemli yeniliklerden biri de bölgeye kazandırılan 3 ton ağırlığında, yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki sardalya heykeli oldu. Festivali ziyaret eden yüzlerce vatandaş, heykel önünde fotoğraf çektirmek için adeta sıraya girdi. Kaidesiyle birlikte 4 metre yüksekliğinde ve 3 ton ağırlığındaki heykelin mimarı Toros Üniversitesi’nden Prof. Dr. Uğurcan Akyüz, Toros Üniversitesi ile Akdeniz Belediyesi arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, festivale katkı sunmak istediklerini söyledi. Heykelin yüzde 90’ının geri dönüşümü mümkün atık ve hurda metallerden, kalan iskelet kısmını da yeni malzemelerden yapıldığını belirten Akyüz, devasa heykeli, fen işleri atölyesinde belediye ekipleri ile birlikte 5 günde bitirip Karaduvar’a taşıdıklarını anlattı. Uğurcan Akyüz, "Akdeniz Belediyesine, hem Karaduvar Balık Festivali’ni düzenlemesi hem de günümüzde büyük önem arz eden geri dönüşüme verdiği önem ve hassasiyetten dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu kente bir marka değer katıyor ki bu çok önemli. Yani bir Bodrum, bir Kuşadası ne ise Akdeniz Belediyesinin himayesinde Karaduvar da artık büyük bir yol kat etti ve bütün Türkiye’ye kendini tanıtmış oldu” diye konuştu.

Heykelde her türlü metal var

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da 4 metre uzunluğunda, 3 ton ağırlığındaki sardalya heykeli hakkında yaptığı açıklamada, fikrin ortaya çıkış sürecini anlattı. Balık heykelinin, belediyeye ait atölyelerde tamamen atık olarak değerlendirilen tonajlı geri dönüşüm malzemelerinden yapıldığının altını çizen Gültak, "Heykelimizde her türlü metali görebilirsiniz. Kamyon, otobüs ve servis araçlarından, motor parçalarından, dişlisinden kayışından kaportasına kadar birçok parça heykelin yapımında kullanıldı. Tabi eseri ortaya çıkarıp kaideye yerleştirmek ayrıca sanattır. Bu anlamda hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Heykelimiz, sardalyanın başkenti Karaduvar’a yakıştı. Bir süre sonra eseri daha görünür bir yere taşıyacağız. Dileyen herkes önünde fotoğraf çekilebilecek. Bu heykelin önemli bir simge olacağına inanıyorum. Dünyanın, çevrenin bu kadar kirletildiği bir dönemde, geri dönüşümü mümkün malzemelerden nasıl bir sanat eseri ortaya çıkarılabileceğini de ispatlamış olduk” şeklinde konuştu.