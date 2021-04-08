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Mersin’de sahte içki ve gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

Mersin’in Silifke ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada sahte içki ve gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

MERSİN 08.04.2021, 10:34
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Mersin’de sahte içki ve gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

Mersin’in Silifke ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada sahte içki ve gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Atakent Mahallesinde devriye gezen ekipler, şüphe üzerine durdukları araçta arama yaptı. Yapılan aramada 3 bin 180 adet gümrük kaçağı makaron, 25 litre etil alkol ile 5 litre sahte viski ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü, sevk edildiği mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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