Mersin’de refüjlerde ağaçların bakımı yapılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, sorumluluk alanında bulunan ve ulaşımın yoğun şekilde aktığı D-400 Karayolunun orta refüjünde, bitki bakım ve budama çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalar çerçevesinde Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, Adana il sınırından başlayarak Huzurkent Mahallesi kavşağına kadar uzanan 28 kilometre uzunluğundaki sorumluluk alanında, D-400 Karayolu orta refüjünde yer alan ağaçların bakım ve budama işlemlerini program dahilinde sürdürüyor.

“Temizlik, budama, gübreleme ve bakım çalışmalarını yapıyoruz”

Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Park-Bahçeler Birim Sorumlusu peyzaj yüksek mimarı Elçin Göksu, “Yaptığımız çalışmanın mesafesi 28 kilometre. Huzurkent kavşağından Adana il sınırına kadar devam ediyor. Yapraklı bitkilerimizin kışlık budaması, ibrelilerin şekilli budaması ve palmiyelerimizin kuruyan yapraklarını almaktayız. Normalde burada düzenli olarak da temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Bunların dışında 19 cadde ve bulvarın orta refüjü ile 30 dönümün üzerinde 4 büyük parkımız ve Yarenlik Alanımızın temizliği, buradaki ağaçların budama, gübreleme ve bakım çalışmalarını yapıyoruz” dedi.

Hastalık ve zararlılarla da ilgili sahada sürekli faaliyette bulunduklarını kaydeden Göksu, “Ulakbel’den ve ’Teksin’ uygulaması üzerinden gelen talepleri de karşılamaktayız. Muhtarlıklarda ve mahallelerde olan problemlere el atıyoruz ve peyzajla ilgili onlara, teknik eleman ile ekip ve ekipman olarak da desteklerimizi veriyoruz” diye konuştu.