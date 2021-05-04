Mersin’de refüjdeki çiçek ve ağaçlar uydu bağlantılı sistemle sulanacak

Mersin’de cadde ve bulvarların refüjlerindeki ağaç ve çiçeklerin otomatik sulama imkanı sağlayan uydu bağlantılı sistemle sulanacağı, bu sayede yüzde 40 su tasarrufu sağlanacağı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi, kentte ilk kez uygulanacak proje ile cadde ve bulvarların refüjlerinde bulunan ağaç ve çiçeklerin su tasarrufu sağlanarak sulanmalarına olanak sunan tam otomatik ve uydu bağlantılı sistemin altyapı çalışmalarını başlattı.

Sistem sayesinde yüzde 40 su tasarrufu sağlanacak

Mersin’in 4 merkez ilçesi ile Tarsus’ta bulunan cadde ve bulvarlarda faaliyete geçecek sistem sayesinde, 32 kilometrelik yol ağı üzerindeki refüjlerde ağaç ve çiçeklerin sıfır hata ile ve yüzde 40 su tasarrufu sağlanacak şekilde sulanması hedefleniyor. Damlama ve yağmurlama şeklinde sulama yapabilen, bilgisayar sistemi sayesinde uydu bağlantılı olarak her noktadan kontrol edilebilen ve özellikle dar bulvarlarda avantaj sağlayan sistemin ilk etap çalışması, Tarsus’un yeni yerleşim bölgesi olan Atatürk Mahallesi’nden geçen Ümit Yaşar Oğuzcan Bulvarı üzerinde başlatıldı. Çalışma tamamlandığında su tasarrufunun yanı sıra zaman, mesai ve akaryakıt konusunda da tasarruf sağlanmış olacak.

“Amacımız suyu daha verimli kullanmak”

Proje konusunda bilgilendirmede bulunan Park ve Bahçeler Dairesi Park ve Bahçeler Proje Şube Müdürü Asım Alpagu İlter, yaklaşık 32 kilometrelik bir alanda otomatik sulama sisteminin altyapı çalışmalarının yapıldığını ifade ederek, “Amacımız su kıtlığının yaşandığı günümüzde suyu daha verimli, daha ekonomik kullanmak ve çevreye daha az zarar veren teknolojilerden faydalanarak bu sistemi yapmak. Memleketimiz kuraklık ve yağışlar anlamında sıkıntılı bir yer. Yeraltı kaynaklarını daha randımanlı kullanmak için böyle projelendirme çalışmasına gidildi. Ayrıca kent içerisinde hem yakıt tasarrufu anlamında hem de kamyonlarla sulamanın, vahşi sulamanın doğaya verdiği zararı, ekonomik olmayan sulamayı önlemek adına yapılan bir çalışma" dedi.

“İnsan hatasını minimuma düşüren hatta sıfırlayan bir sistem”

Sistemin uydu bağlantılı olarak çalıştığını kaydeden İlter, “Tam otomatik komutlarla çalışıyor. İnsan hatasını minimuma düşüren hatta sıfırlayan bir sistem. Görsel ve mantık hatalarını tamamen ortadan kaldırıyoruz. Sulama yapılırken her hangi bir şekilde çevreye de zarar vermiyoruz. Hem iş sağlığı güvenliği açısından hem personel sağlığı açısından hem de trafik güvenliği açısından bir problem oluşturmadan sulama yapıyoruz. Bitkilere en verimli şekilde suyu veriyoruz” ifadelerini kullandı.