Mersin’de orman yangını büyümeden söndürüldü

Mersin’in Mut ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sertavul Yaylasındaki ormanlık alanda çıkan yangına, 3 arazöz, 1 su tankı ve 30 personelle müdahale etti. Yangın, 2 saatte kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında yaklaşık 3 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.