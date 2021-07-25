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Mersin’de orman yangını büyümeden söndürüldü

Mersin’in Mut ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

MERSİN 25.07.2021, 13:51
Mersin’de orman yangını büyümeden söndürüldü
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Mersin’in Mut ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sertavul Yaylasındaki ormanlık alanda çıkan yangına, 3 arazöz, 1 su tankı ve 30 personelle müdahale etti. Yangın, 2 saatte kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında yaklaşık 3 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
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