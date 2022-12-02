Mersin’de öğrencilere ulaşım indirimi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, belediyeye ait çok tarifeli otobüslerde öğrenci abonmanlarını 3 TL’den 1 TL’ye düşürüldüğünü açıkladı.

Uygulama hakkında bilgi veren Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Müdürlüğü Elektronik Ücret Toplama Sistemi Sorumlusu Ünsal Ünal, abonman uygulamasının çok yeni bir sistem olmasına karşın, şu ana kadar yaklaşık 2 milyon kullanım gerçekleştiğini söyledi. Uygulamanın yakın süre öncesine kadar sadece şehir içi hatlarda geçerli olduğunu belirten Ünal, düzenleme ile çok tarifeli hatları kullanan ve 3 TL ödeyen öğrencilerin de, artık tüm hatlarda 1 TL’ye yolculuk yapacaklarını söyledi.

Yeni uygulamadan memnun olduğunu belirten öğrencilerden Zehra Ortak, "Ben uygulamadan çok memnunum. Şu an abonman olduğu için basıyoruz, direkt 1 lira çekiyor. Aile ekonomimize de katkı oluyor. Ailem bana ulaşım için aylık 100 lira veriyor. Bunun 60 lirasını kartıma yüklüyorum, 40 lirası bana kalıyor" dedi.