Mersin’de ’Köy Şenlikleri’ renkli görüntülerle sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin sıcak yaz günlerinde hoş anların yaşanması ve kırsal mahallelerde sosyalleşme imkanı sağlayan ’Köy Bizim Şenlik Bizim’ etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor.

Çocuk gülücüklerinin yükseldiği, anne ve babaların da oyunlara dahil olduğu ve Türkiye’ye örnek olan etkinlikler, bu kez Tarsus ilçesine bağlı Belen, Keşli, Karadirlik, Meşelik, Damlama, İnköy, Beylice ve Çokak mahallelerinde gerçekleştirildi.

Tarsus’a Değer Katanlar Kurulu’nun da (TADEKA) desteklediği şenlikte, çocuklar doyasıya eğlenme fırsatı yakalıyor. Programlarda, hareketli müzik ve öğretmen eşliğinde dans, çömlek ve yüz boyama atölyeleri, resim ve enstrüman tanıma faaliyetleri yer alıyor. Geleneksel oyunlardan sosis balon şova, orta oyunundan Hacivat-Karagöz gösterimine kadar dolu dolu geçen programlarda, çocuklara çeşitli armağanlar dağıtılırken, herkese limon dondurma ikramı da yapılıyor. Çalınan canlı müzikle de yöresel oyunlar, halaylar ve danslar ediliyor.

“Herkesi bu şenliklerde eğlenmeye davet ediyorum”

Programa çocukları ile katılan ve oldukça memnun kaldıklarını söyleyen Belen Mahallesi’nden Zeliha Ateş, “Bu güzel gösteri için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Kırsal bir bölgede yaşıyoruz. Çocuklarımız yaz günü muhteşem bir eğlence yaşadılar. Mükemmel bir belediyecilik anlayışı” dedi.

Köy şenliğine katılım gösteren Nursina Petek ise “Etkinliği çok beğendim, çok güzel. Doya doya eğlendik, çok eğlenceli bir gündü benim için. Çok mutlu olduk, hepinize çok teşekkürler” derken, Karadirlik Mahallesi’nden Merve Avcı, “Daha önce çocuklarımıza böyle bir etkinlik sunulmadı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e çok teşekkür ediyorum. Çocuklar için çok yararlı bir etkinlik oldu” ifadelerini kullandı.