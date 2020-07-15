banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
İş dünyasından 15 Temmuz mesajları
İş dünyasından 15 Temmuz mesajları
Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım malzemeleri Kırgızistan'a ulaştı
Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım malzemeleri Kırgızistan'a ulaştı
Bakan Ersoy'dan '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' mesajı
Bakan Ersoy'dan '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' mesajı
Seyahat sırasında alınması gereken önlemler!
Seyahat sırasında alınması gereken önlemler!

Mersin’de itfaiye personeline eğitim verildi

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 7 GÜN 24 SAAT ESASINA GÖRE ÇALIŞAN VE SALGIN SÜRECİ BOYUNCA İŞ YOĞUNLUĞU ARTAN İTFAİYE PERSONELİ İÇİN SAĞLIK, RUH SAĞLIĞI VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ DÜZENLEDİ. EĞİTİMLER, ANAMUR, BOZYAZI VE AYDINCIK İTFAİYE GRUP AMİRLİKLERİ’NDE GÖREV YAPAN İTFAİYE PERSONELİNE VERİLDİ.

MERSİN 15.07.2020, 11:12
3
Mersin’de itfaiye personeline eğitim verildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 7 gün 24 saat esasına göre çalışan ve salgın süreci boyunca iş yoğunluğu artan itfaiye personeli için sağlık, ruh sağlığı ve iş sağlığı güvenliği eğitimi düzenledi. Eğitimler, Anamur, Bozyazı ve Aydıncık İtfaiye Grup Amirlikleri’nde görev yapan itfaiye personeline verildi.

Büyükşehir, 2020 yılı hizmetiçi eğitim programı kapsamında Anamur, Bozyazı ve Aydıncık itfaiye grup amirlikleri’nde görev yapan itfaiye personeline yönelik sağlık, ruh sağlığı ve iş sağlığı güvenliği eğitimi düzenledi. Personelin sağlığı için doktorlar, ruh sağlığı için psikologlar ve çalışırken dikkat etmeleri gerekenler konusunda da iş sağlığı güvenliği uzmanları eğitim verdi. Yoğun ve stresli geçen virüs sürecinin itfaiye personelinin üzerindeki etkilerinin minimuma indirilmesi, görevini yaparken daha tedbirli ve güvenli olması amacıyla verilen eğitimlerde, sağlık, ruh sağlığı ve iş sağlığı güvenliği konularında farkındalıklarının artması için önemli konulara değinildi. Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gruplar halinde verilen eğitimden yaklaşık 100 personel faydalandı. Fiziksel mesafe tedbirlerinin üst düzeyde uygulandığı eğitimde maske ve dezenfektan dağıtıldı, koltuklar sosyal mesafe kurallarına göre yerleştirildi. Görev alanı çok geniş olan ve 7 gün 24 saat esasına göre çalışan itfaiye personeli, evde geçirilen korona virüs süreci boyunca kazaların artması ile yoğun mesai yaptı. İş yoğunluğu artan itfaiye personelinin sağlığını, ruh sağlığını ve iş sağlığını düşünen Büyükşehir Belediyesi verdiği eğitimlerle, halkla birebir iletişim halinde olan personel üzerinde pandeminin etkilerini minimuma indirmeyi planlıyor. Uzman klinik psikolog Yücel Şavklı tarafından verilen ’psikopatolojik risk’ etkenleri başlıklı eğitim kapsamında travma sonrası stres bozukluğu, stres, anksiyete, depresyon gibi risk teşkil edebilecek psikopatolojiler hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme yapıldı. Etkileri süren virüse karşı yeni normalleşme sürecinde tedbirlerin devam ettirilmesi gerektiğinin anlatıldığı eğitim ise Dr. Serhat Kandemir tarafından verildi. Eğitimde, vatandaşla yakın temas halinde bulunan itfaiye personelinin görev sırasında hijyen kuralları konusunda nelere dikkat etmesi gerektiği anlatıldı. Oldukça tehlikeli anlarda vatandaşların yanında olan ve hayat kurtaran itfaiyecilerin karşı karşıya bulunduğu riskler ve korunma yolları da aynı eğitim kapsamında verildi. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı Dr. Ali Özkurt’un verdiği eğitimde, iyi uygulama örnekleri ile kaza risklerinin azaltılmasının mümkün olduğuna değinildi.

Büyükşehir, Mut, Gülnar, Anamur, Bozyazı ve Aydıncık’ın ardından Silifke, Erdemli, Tarsus, Çamlıyayla, Yenişehir, Toroslar, Akdeniz ve Mezitli’deki personele de eğitimler düzenleyecek.

Yorumlar (0)
banner378
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 32 66
2. Trabzonspor 32 62
3. Sivasspor 32 57
4. Beşiktaş 32 56
5. Galatasaray 32 52
6. Alanyaspor 32 51
7. Fenerbahçe 32 50
8. Gaziantep FK 32 42
9. Antalyaspor 32 41
10. Göztepe 32 39
11. Kasımpaşa 32 39
12. Gençlerbirliği 32 36
13. Denizlispor 32 35
14. Konyaspor 32 33
15. Malatyaspor 32 32
16. Çaykur Rizespor 32 32
17. Kayserispor 32 32
18. Ankaragücü 32 29
Takımlar O P
1. Hatayspor 33 63
2. Erzurum BB 33 59
3. Adana Demirspor 33 58
4. Akhisar Bld.Spor 33 57
5. Bursaspor 33 56
6. Fatih Karagümrük 33 53
7. Altay 33 51
8. Keçiörengücü 33 47
9. Ümraniye 33 44
10. Giresunspor 33 44
11. Menemen Belediyespor 33 43
12. İstanbulspor 33 40
13. Balıkesirspor 33 38
14. Altınordu 33 36
15. Boluspor 33 30
16. Osmanlıspor 33 27
17. Adanaspor 33 21
18. Eskişehirspor 33 12
Takımlar O P
1. Liverpool 35 93
2. Man City 35 72
3. Chelsea 35 60
4. Leicester City 35 59
5. M. United 34 58
6. Wolverhampton 35 55
7. Sheffield United 35 54
8. Tottenham 35 52
9. Arsenal 35 50
10. Burnley 35 50
11. Everton 35 45
12. Southampton 34 44
13. Newcastle 35 43
14. Crystal Palace 35 42
15. Brighton 35 36
16. West Ham 35 34
17. Watford 35 34
18. Bournemouth 35 31
19. Aston Villa 35 30
20. Norwich City 35 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 80
2. Barcelona 36 79
3. Atletico Madrid 36 66
4. Sevilla 36 66
5. Villarreal 36 57
6. Getafe 36 54
7. Real Sociedad 36 54
8. Athletic Bilbao 36 51
9. Valencia 36 50
10. Granada 35 50
11. Osasuna 36 48
12. Levante 36 43
13. Real Betis 36 41
14. Real Valladolid 36 39
15. Eibar 36 39
16. Celta de Vigo 36 36
17. Deportivo Alaves 36 36
18. Leganés 36 32
19. Mallorca 36 32
20. Espanyol 36 24
Namaz Vakti 15 Temmuz 2020
İmsak 03:44
Güneş 05:38
Öğle 13:15
İkindi 17:13
Akşam 20:42
Yatsı 22:27