Mersin’de ’Gönüllü Katılım Toplantıları’ sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Gönüllüler Şube Müdürlüğünce, 2020 yılında 13 ilçede gerçekleştirilen ’Gönüllü Katılım Toplantıları’nın bu yılki ikinci turunun, Gülnar ve Erdemli’den sonra Silifke’de devam ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Silifke’nin Göksu Nehri kıyısında düzenlenen toplantıda konuşan Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediyesinin ilk gönüllü üyesi Meral Seçer, geçen yıldan bu yana pek çok çalışmanın yapıldığını belirterek, “Karşılıklı görüş alışverişinde bulunacağız. Daha güzel çalışmalara imza atacağımızı düşünüyorum” dedi.

Toplantılarda üretici kadınların en çok talep ettiği üretici kadın stantlarıyla ilgili de önemli çalışmaların hayata geçtiğine dikkat çeken Meral Seçer, Silifke’de Gazi Çiftliği ve Uzuncaburç’ta açılan stantları örnek gösterdi. Bu stantların kent merkezinde de kurulduğunu kaydeden Seçer, “Önemli olan sizlerden gelen fikirlerin sürekli bize ulaşması. Sizlerdeki talebi bilmediğimiz takdirde bir sonuca ulaşmamız mümkün olmuyor” diye konuştu.

“Gazi Çiftliği, bizim için çok büyük bir onur ve mutluluk kaynağı oldu”

Geçen yıl yapılan toplantıda, ’Gazi Çiftliği’nin faaliyete geçirilmesiyle ilgili kendilerine bir talep geldiğini hatırlatan Meral Seçer, “Gazi Çiftliği’ni biliyorduk ama sizlerden öyle bir talep geldi ki, ‘evet, burayı görmeliyiz’ dedik. Faaliyetlerimize başladık ve oranın açılışını yaptık. Bu bizim için çok büyük bir onur ve mutluluk kaynağı oldu” ifadelerini kullandı.

Gazi Çiftliği’nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dönemin ekonomik zorluklarına karşı Türkiye’nin ilk tarımsal kredi kooperatifinin kurulduğu yer olduğuna dikkat çeken Seçer, Atayurt’taki kadınlarla birlikte burada kooperatif çalışmalarına başladıklarını kaydetti. Birlikte çalışma kültürüyle zakkum üretimi yaptıklarını ve süs bitkisi üretimine başladıklarını vurgulayan Seçer, bu çalışmaları çilek fidesi üretimiyle sürdüreceklerini söyledi.

“Katma değerli çalışmalar kentimize, ilçemize çok katkı sağlayacak”

Meral Seçer, Silifke’nin Balandız Mahallesi’nde üretilen atalık sarı buğdayları da bulgur ve erişte gibi katma değerli ürünlere çevirip ulusal ölçekteki marketlere gönderdiklerini belirterek, “Bununla Silifke çok tanındı, bilindi. Kentimizin, ilçemizin tanıtımına katkı sağlaması açısından çok mutluyuz. Bu yıl bu ürünleri ulusal bir markette, Silifke’nin ismini tüm Türkiye’de göreceksiniz. İşte bu gibi katma değerli çalışmalar kentimize, ilçemize çok katkı sağlayacak” ifadelerine yer verdi.

“Belediyenin kadınlar konusunda pek çok çalışması var”

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu ise toplantıda Büyükşehir Belediyesinin kadınlara, çocuklara ve ailelere yönelik hizmetlerini tek tek anlattı. Bu hizmetlerin katlanarak artacağını vurgulayan Dokucu, “Belediyenin kadınlar konusunda pek çok çalışması var. Talepler alındığında biz size çok daha hızlı bir şekilde ulaşabiliriz. O yüzden iletişim halinde olursanız, bu çalışmalarımızdan nasıl yararlanabileceğinizi bilirsiniz” dedi. Dokucu, kadınlara Büyükşehir Belediyesiyle kuracakları iletişim noktasında “Teksin” uygulamasını ve “Alo 185”i işaret etti.

Toplantı sonunda eğitim gönüllüsü olan Ayşe Erdeviren, Gökbelen’de bir Kültür Evi açılmasını isterken, üretici kadınlardan Ezgi Kaynar ise ürünlerinin dijital platformlarda satışı ve pazarlanması için bir çalışma başlatılmasını talep etti.