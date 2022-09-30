Mersin’de gazetecilere ilk yardım eğitimi

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) ile Türk Kızılay arasında imzalanan “Medya Mensupları İlk Yardım Bilgilendirme İşbirliği Protokolü” çerçevesinde Mersin’deki gazetecilere ilk yardım eğitimi verildi.

Gaziantep’teki trafik kazasında İhlas Haber Ajansı muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver’in de aralarında bulunduğu 16 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Çukurova Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) ve Türk Kızılay arasında “Medya Mensupları İlk Yardım Bilgilendirme İşbirliği Protokolü” imzalanmıştı. Türkiye genelindeki 22 ilk yardım merkezinde basın mensuplarına eğitim verilmesini içeren protokol çerçevesindeki eğitim Mersin’de de hayata geçirildi. Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) öncülüğünde, cemiyetin toplantı salonunda gerçekleşen eğitime MGC Başkanı Rüstem Kaya Tepe, Başkan Yardımcıları Şevket Coşkun ile Ali Ekber Şen, Yönetim Kurulu üyesi Ali Kemal Köseoğlu ve kentteki birçok gazeteci katıldı.

Eğitim öncesi konuşan Başkan Kaya Tepe, ilk yardımın önemine vurgu yaparak, "Gaziantep’te yaşanan kaza sonucu iki meslektaşımız hem kazazedelere yardım etmek amacıyla hem de görevlerini yapmak amacıyla orada bulunuyorlardı. Ve sonrasında yaşanan diğer kaza sonucu meslektaşlarımız hayatlarını kaybettiler. Bundan dolayı hayatlarını kaybeden meslektaşlarımıza ithafen Türk Kızılay’ı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu işbirliği ile böyle bir proje hayata geçirildi. İlk yardım çok önemli. Özellikle basın mensupları olarak olayların ilk safhasında yer alıyoruz, en sıcak aşamalarında oralarda oluyoruz. Belki de en küçük bir müdahalemiz bir insanın hayatının kurtulmasına sebep olur. Mesleki görev mi ilk yardım mı diye sorarsanız hiçbir şey insan hayatından önemli değil. Bu yüzden alabileceğimiz her türlü bilgi bize güç katacaktır. Türk Kızılay’ına çok teşekkür ediyorum bize bu güzel eğitimi verdikleri için" dedi.

Konuşmanın ardından Türk Kızılay görevlileri toplantıya katılan basın mensuplarına trafik kazası anında alınacak güvenlik önlemleri ve ilk yardım hakkında bilgi verdi.

Daha sonra Başkan Tepe ve Türk Kızılay ilk yardım uzmanları, katılımcılara sertifikalarını takdim etti.