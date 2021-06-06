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Mersin’de ’Çevre Karikatürleri Sergisi’

Mersin Büyükşehir Belediyesinin ’Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası’ etkinlikleri, gün boyu süren ‘Çevre Karikatürleri Sergisi’ ile başladı.

MERSİN 06.06.2021, 11:20
Mersin’de ’Çevre Karikatürleri Sergisi’

Mersin Büyükşehir Belediyesinin ’Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası’ etkinlikleri, gün boyu süren ‘Çevre Karikatürleri Sergisi’ ile başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi tarafından 5-11 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Çevre Karikatürleri Sergisi’ni gezdi. Forum AVM’de gün boyu süren sergiyi Başkan Seçer ile birlikte Mersin Kent Konseyi Başkanı Faik Burakgazi ve Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir de gezdi.

33 uluslararası ödüllü çevre karikatürü sergilendi

Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Mersin Kent Konseyi ve TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şubesinin katkılarıyla düzenlenen sergide toplam 33 uluslararası ödüllü çevre karikatürü sergileniyor. Mersinliler de sergiye yoğun ilgi gösterdi.

Başkan Seçer burada esnafa hayırlı işler dileyip, vatandaşlarla ve çocuklarla da sohbet etti. Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından çocuklara oyuncak dağıtımı yapıldı.
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