Mersin’de bisiklet yolundaki dubalar tahrip edildi

Mersin Büyükşehir Belediyesinin yapımına devam ettiği bisiklet yolunda, bisikletlilerin can güvenliği için yerleştirilen dubaların araç kullanıcıları tarafından tahrip edildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığında görevli Oğuz Kaan Turgut, bisiklet yollarını taşıt trafiğinden ayırmak, aynı zamanda bisiklet kullanıcılarının güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlayabilmek için dubalarla fiziki engel oluşturduklarını hatırlattı. Bu fiziki engellerin ve emniyet mesafelerinin tamamen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayınlamış olduğu yönetmeliklere uygun olarak yapıldığını kaydeden Turgut, "Ne yazık ki bu yaptığımız fiziki engeller montajı bittikten sonra deforme edildi” dedi.

Vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet eden Turgut, “Bu yapılan tahribat bisiklet yolunu kullananların güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Amacımız burada Belediye Başkanımızın önderliğinde Mersin’i bir bisiklet cenneti haline getirmek. Bizler de bu konuda Mersin halkından yardım istiyoruz. Mersin’de bir bisiklet kültürünü oluşturabilmek için de gerekli çalışmaları ivedilikle yapıyoruz. Bu konuda tüm illere öncü olmak istiyoruz” diye konuştu.