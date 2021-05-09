Mersin’de ’Anneler Günü’nde 10 bin çiçek dağıtıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesince ’Anneler Günü’ dolayasıyla 13 ilçede 10 bin çiçek dağıtıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, mahalle mahalle gezerek annelerin kapılarını tek tek çalan ekipler, bu özel günde anneleri unutmadığını bir kez daha gösterdi. Üzerinde Belediye Başkanı Vahap Seçer’in ‘Bazı sevgiler mesafe tanımaz. Mesafesiz güzel günler dileğiyle ’Anneler Günü’nüz kutlu olsun’ notunun bulunduğu çiçekler annelere hediye edildi.

Ellerinde çiçeklerle kapılarında ekipleri gören anneler duygulandı

Ekipleri karşısında gördüğünde duyduğu mutluluğu ifade eden Meryem Özaydın, “Allah sağlık versin, kuvvet versin. Bu hastalık da varsın gitsin. Başkanımıza da Allah sabır versin, kolaylık versin. Çok iyi ve düzgün bir adam" dedi.

Anneler Günü’nde böyle bir sürprizle karşılaşınca duygulandığını söyleyen Şengül Ertaş da “Çok teşekkür ediyorum Başkanımıza. Çok güzel, iyi işler yapıyor. Mersinimiz çok güzel, çok güzel yapmış. Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Şehit anneleri ve eşleri de ziyaret edildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi yetkilileri, bu önemli günde şehit annelerini ve eşlerini yalnız bırakmadı. Ekipler, tüm şehit ailelerini temsilen Erdemli’de bulunan iki şehit evini ziyaret etti.