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Mersin’de 57 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Mersin’de jandarma ekipleri, 2 ayrı operasyonda 57 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

MERSİN 28.07.2021, 12:07
Mersin’de 57 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
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Mersin’de jandarma ekipleri, 2 ayrı operasyonda 57 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler uyuşturucu madde kullanan, imal ve ticaretini yapan ve uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasa dışı kenevir ekenlere yönelik yaptığı araştırmada, Silifke Atakent ile Yenişehir Değirmençay mahallelerinde 3 kişinin kenevir ekimi yaptığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada 57 kök kenevir bitkisi, 95 gram kubar esrar ile 23 gram bonzai ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.
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