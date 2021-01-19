Mersin’de 1650 rakımdaki yol hasreti bitti

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Erdemli’ye 60 kilometre, Güzeloluk’a ise 16 kilometre uzaklıkta bulunan, 1650 rakımdaki Ardıçoluk mevkisinde yaşayan Göktepe ailesinin 20 yıllık yol sorununu çözdü.

Erdemli Güzeloluk Mahalle Muhtarı İbrahim Doğan, çalışmanın yürütüldüğü alanda yaşayan ailenin, her yıl karla mücadelede çok ciddi sıkıntılar yaşadığını vurgulayarak, “Burası Erdemli’ye 60 kilometre, Güzeloluk’a 16 kilometre uzaklıkta ve 1650 rakımda, hayvancılıkla uğraşan Yörük arkadaşlarımızın yeri yurdu. Sağ olsun Başkanımız üreticinin her zaman yanında olmasından dolayı da belediyenin iş makinelerini gönderdi. Yolumuz açılıyor, yapılıyor. Üreticilikle, hayvancılıkla uğraşan Yörük arkadaşlarımız da memnun kaldılar. Üretim olmasa ekonomi olmuyor. İlla üretim olacak. Üretimin olması için de yol, su ve elektrik gerekiyor. Burası tabii ki Göktepe Ardıçoluğu mevki olduğu için elektrikle ilgili problemimiz yok ama yol sorunumuz vardı. Gece bir hastalık olsa yol olmadı mı sıkıntı oluyordu. Ama şimdi rahatlıkla tüm araçlar gelebilir, ambulansı da gelir oldu ve bir sıkıntımız da yok şu anda" dedi.

Yolun açılmasıyla birlikte mağduriyetlerinin giderildiğini belirten Nazım Göktepe ise “20 yıldır hayvancılıkla uğraşıyoruz. Burada geçtiğimiz yıllarda kar nedeniyle ulaşım kapalıydı. Yolumuz yoktu. Mağdur durumda kalıyorduk. Hayvanlarımız hastalandığı zaman veteriner arkadaşa ulaşamıyorduk, yol sorunu olduğu için onlar buraya gelemiyordu. Şimdi yolumuzu yaptılar. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer Bey’e çok teşekkür ediyorum. Bizleri burada mağdur bırakmadılar. Bizleri burada yalnız bırakmadılar. Burada 6 kişilik bir aileyiz. Karın 1 metre yağdığı yıllar oldu, mağdur kaldık. Buradan göç ederken Güzeloluk köyüne ulaşamadık. Bu yol mağduriyetimiz giderildi” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Erdemli Saha Sorumlusu Emrah Erdoğan da yolla ilgili talebin kendilerine ulaşmasının ardından gerekli incelemelerde bulunduklarını belirterek, “Bir greyder ve bir de dozer makineleri ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. Herhangi bir aksaklığa sebebiyet vermeden artık zorlu kış şartlarında dahi köy merkezine ulaşım sağlayabilecek, hayvanlarına yem, saman, su nakliyesini daha rahat yapabilecek ve hayvan alıcılarının sahaya daha rahat ulaşımı sağlanacak. Biz burada vatandaş ile sosyal yaşam arasında bir yol açtık” şeklinde konuştu.