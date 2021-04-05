Mersin ve Adana’da mart ayında enflasyon yüzde 15,50 arttı

MERSİN (İHA) – Mersin ve Adana’nın mart ayı enflasyonu, şubat ayına göre yüzde 1,18, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 15,50 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü, yaptığı açıklamayla mart ayı enflasyon rakamlarını değerlendi. Açıklamada, Türkiye genelinde TÜFE’de (tüketici fiyat endeksi) 2021 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,08, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 3,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,19 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,18 artış gerçekleştiği bildirildi.

Mersin ve Adana’nın mart ayı enflasyonu yüzde 15,50

Açıklamada, Mersin ve Adana illerinden oluşan TR62 Bölgesi mart ayı TÜFE değişim oranları da değerlendirildi. Buna göre, Mersin ve Adana’da, TÜFE’de 2021 yılı mart ayında şubat ayına göre yüzde 1,18, 2020 Aralık ayına göre yüzde 3,03, 2020’nin aynı ayına göre yüzde 15,50 ve on iki aylık ortalamalara göre ise 12,95 oranında artış gerçekleşti.

TR62 Bölgesinin mart ayı zam şampiyonu karnabahar oldu

Mersin ve Adana’da mart ayının zam şampiyonu ise yüzde 101,74 artışla karnabahar oldu. Mart ayında aylık olarak fiyatı en fazla düşüş gösteren ürün de yüzde 16,97 artışla beyaz lahana oldu.