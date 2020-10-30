Mersin Üniversitesi, Türkiye’deki en iyi 13’üncü üniversite oldu
MERSİN ÜNİVERSİTESİ, U.S. NEWS & WORLD REPORT TARAFINDAN HER YIL DÜZENLİ OLARAK YAYINLANAN EN İYİ ÜNİVERSİTELER SIRALAMASINDA, ‘TÜRKİYE’DEKİ EN İYİ KÜRESEL ÜNİVERSİTELER’ LİSTESİNDE 13’ÜNCÜ SIRADA YER ALARAK, BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.
MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ), U.S. News & World Report tarafından her yıl düzenli olarak yayınlanan en iyi üniversiteler sıralamasında, ‘Türkiye’deki En İyi Küresel Üniversiteler’ listesinde 13’üncü sırada yer alarak, büyük bir başarıya imza attı.
MEÜ’den yapılan açıklamaya göre, U.S. News & World Report tarafından her yıl düzenli olarak yayınlanan en iyi üniversiteler sıralaması yayınlandı. Raporda, 7 yıldır düzenli olarak yayınlanan sıralamanın, küresel ve yerel araştırma projeleri, uluslararası iş birlikleri, yayınlar, akademisyenlerin yayınlarıyla aldıkları atıflar gibi kriterlere göre gerçekleştirildiği açıklandı.
Dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda üniversitenin dahil edildiği sıralama sonuçlarında Türkiye’deki üniversiteler de belirlenen kriterlere göre puanlandı. ‘Türkiye’deki En İyi Küresel Üniversiteler’ (Best Global Universities On Turkey) başlıklı sıralamada Mersin Üniversitesi 39,1 puanla 13’üncü sırada yer almayı başardı.
Mersin Üniversitesi, ’Best Global Universities’ başlıklı genel sıralamadaysa tüm dünya üniversiteleri arasında ise 895’inci sırada yer aldı.
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|7
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|1
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|O
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|7
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|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
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|7
|13
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Balıkesirspor
|7
|10
|10. Adanaspor
|7
|9
|11. Akhisar Bld.Spor
|7
|9
|12. Bursaspor
|7
|7
|13. Menemen Belediyespor
|7
|6
|14. Bandırmaspor
|7
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|7
|3
|18. Eskişehirspor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
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|5
|12
|4. Leicester City
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|5. Tottenham
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|6
|10
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|6
|10
|9. Wolverhampton
|6
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|10. Chelsea
|6
|9
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|6
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|8
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|8
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|6
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|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|6
|5
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|3
|18. Burnley
|5
|1
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|1
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|6
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|7
|3