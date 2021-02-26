Mersin polisi çocukları sevindirdi

Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli, mevsimlik tarım işçilerinin yaşadıkları alanları ziyaret ederek, sınırlı sayıda imkana sahip olan çocuklara kıyafet yardımında bulundu.

Emniyetten yapılan açıklamada, “Tarım İşçilerine Ziyaret Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüz personeli, seralarda veya tarlalarda hasat, budama, ot alma veya çapalama işlerinde çalışan mevsimlik tarım işçilerinin yaşadıkları alanları ziyaret ederek, anne ve babaları ile kalan, sınırlı sayıda imkana sahip olan çocuklara kıyafet yardımında bulundu” denildi.