Mersin Büyükşehir Belediyesinin eğitim desteği sürüyor
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ, TARSUS’TA BULUNAN AHMET YESEVİ İLK VE ORTAOKULUNUN YIPRANAN MOBİLYALARINI, GERİ DÖNÜŞÜM ATÖLYESİNDE BAKIMDAN GEÇİRİP, BOYADI. ÖĞRENCİLERİN SAĞLIKLI ŞEKİLDE KULLANABİLMELERİ İÇİN YEPYENİ HALE GETİRİLEN MOBİLYALAR OKULA TESLİM EDİLDİ.
Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Tarsus’ta bulunan Ahmet Yesevi ilk ve ortaokulunun yıpranan mobilyalarını, geri dönüşüm atölyesinde bakımdan geçirip boyadı. Öğrencilerin sağlıklı şekilde kullanabilmeleri için yepyeni hale getirilen mobilyalar okula teslim edildi.
Tarsus Yeşil Mahallesi’nde bulunan Ahmet Yesevi ilk ve orta okul velilerinin, okulda kullanılan bazı mobilyaların çok yıprandığını ve bakımdan geçirilmesi talebini Büyükşehir Belediyesi ekiplerine iletmelerinin ardından çalışma başlatıldı. Okulda bulunan ve oldukça yıpranan masa, kitaplık, sandalye, dolap, sehpa ve değişik mobilyalar, ekipler tarafından alınarak, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı olan Tarsus Gençlik Kampında faaliyet gösteren geri dönüşüm atölyesine götürüldü.
Burada tek tek eksikleri giderilen eşyalar, bakımdan geçirildikten sonra boyandı. Bakım ve boyama işlemleri tamamlanan ve 23 parçadan oluşan eşyalar, okula teslim edildi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|17
|2. Alanyaspor
|6
|16
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Karagümrük
|7
|11
|5. Rizespor
|7
|11
|6. Kasımpaşa
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|10
|8. Beşiktaş
|6
|10
|9. Gaziantep FK
|7
|8
|10. Sivasspor
|6
|8
|11. Antalyaspor
|7
|8
|12. Hatayspor
|5
|8
|13. Malatyaspor
|7
|8
|14. Göztepe
|6
|7
|15. Erzurumspor
|6
|7
|16. Konyaspor
|6
|6
|17. Kayserispor
|6
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|8
|15
|4. Samsunspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|9. Giresunspor
|7
|11
|10. Altay
|6
|10
|11. Bursaspor
|8
|10
|12. Balıkesirspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Tottenham
|7
|14
|3. Everton
|7
|13
|4. Southampton
|7
|13
|5. Wolverhampton
|7
|13
|6. Chelsea
|7
|12
|7. Aston Villa
|6
|12
|8. Leicester City
|6
|12
|9. Arsenal
|7
|12
|10. Man City
|6
|11
|11. Newcastle
|7
|11
|12. Leeds United
|6
|10
|13. Crystal Palace
|7
|10
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|6
|7
|16. Brighton
|7
|5
|17. Fulham
|7
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|7
|14
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|10
|10. Elche
|6
|10
|11. Athletic Bilbao
|7
|9
|12. Barcelona
|6
|8
|13. Valencia
|8
|8
|14. Deportivo Alaves
|8
|8
|15. Eibar
|8
|8
|16. Sevilla
|6
|7
|17. Celta de Vigo
|8
|6
|18. Levante
|7
|5
|19. Huesca
|8
|5
|20. Real Valladolid
|7
|3