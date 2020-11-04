Mersin Büyükşehir Belediyesinin eğitim desteği sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Tarsus’ta bulunan Ahmet Yesevi ilk ve ortaokulunun yıpranan mobilyalarını, geri dönüşüm atölyesinde bakımdan geçirip boyadı. Öğrencilerin sağlıklı şekilde kullanabilmeleri için yepyeni hale getirilen mobilyalar okula teslim edildi.

Tarsus Yeşil Mahallesi’nde bulunan Ahmet Yesevi ilk ve orta okul velilerinin, okulda kullanılan bazı mobilyaların çok yıprandığını ve bakımdan geçirilmesi talebini Büyükşehir Belediyesi ekiplerine iletmelerinin ardından çalışma başlatıldı. Okulda bulunan ve oldukça yıpranan masa, kitaplık, sandalye, dolap, sehpa ve değişik mobilyalar, ekipler tarafından alınarak, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı olan Tarsus Gençlik Kampında faaliyet gösteren geri dönüşüm atölyesine götürüldü.

Burada tek tek eksikleri giderilen eşyalar, bakımdan geçirildikten sonra boyandı. Bakım ve boyama işlemleri tamamlanan ve 23 parçadan oluşan eşyalar, okula teslim edildi.