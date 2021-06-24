Mersin Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere YKS öncesi moral etkinliği

27 Haziran’da YKS’ye girecek öğrencilere ‘YKS Öncesi Püf Noktalar ve Kısa bir Mola’ etkinliği düzenledi. Büyükşehir’in rehber öğretmenleri ve psikologları eşliğinde sınav öncesi püf noktalar ve kaygıyla başa çıkma metotlarının konuşulduğu etkinlikte, kaygıyı azaltıcı nefes egzersizleri de yapıldı. Hazırlık sürecinde yorulan öğrenciler, müzik eşliğinde moral topladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 26-27 Haziran’da yapılacak Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrenciler için ‘YKS Öncesi Püf Noktalar ve Kısa bir Mola’ etkinliği düzenledi. Hem Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde eğitim alan hem de Merci Öğrenci Danışmanlık Merkezinden danışmanlık hizmeti alan öğrencilerin katıldığı etkinlikte, Büyükşehir Belediyesinde görevli rehber öğretmenler ve psikologlar nefes egzersizlerinden kaygı yönetimine kadar öğrencileri rahatlatacak birçok etkinlik gerçekleştirdi.

Sınav öncesi öğrencilere motivasyon

Büyükşehir Belediyesinde görev alan Klinik Psikolog Asena Akatürk, öğrencilere nefes egzersizi yaptırdı. Anamur Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi rehber öğretmenlerinden Gökhan Poyraz, kaygı yönetimi ile ilgili bir söyleşi gerçekleştirirken, Merci Danışmanlık Merkezinde rehber öğretmen olarak görev alan Canan Serin ise sınav öncesi öğrencilerin motivasyonunu arttırmak için dünya çapında başarı yakalamış önemli isimlerin hayat hikayelerini anlattı. Etkinliğin sonunda kurs merkezi öğrencilerinin oluşturduğu Sanat Sokağı Grubu müzik dinletisi sundu.

“Bu etkinlikten sonra kaygılarımın daha aza indiğini hissediyorum”

Sınava hazırlık sürecinde Merci Öğrenci Danışmanlık Merkezi danışmanlarından aldığı desteği anlatan Cemile Simge Turan, “Kuzenim vasıtasıyla Merci ile tanıştım, psikolog destekleri var. Rehber öğretmenlerimizden büyük bir yardım aldık. Biri sizi yönlendirince daha motive bir şekilde yapıyorsunuz, sakin kalıyorsunuz. Şu an sınava 2-3 gün kaldı ve diyorum ki; ya konular eksikse ne yapacağım? Canan Hoca sağ olsun beni sakinleştirebiliyor” dedi.

Yapılan etkinlikle korku ve kaygılarının azaldığını söyleyen Turan, “Bugün çok güzel geçti. Özellikle nefes egzersizi bayağı işe yarıyor. Biz aslında önceden de bu proje kapsamında yoga çalışmaları yapıyorduk ve vücudun arındığını hissediyorsunuz. Güzeldi. Heyecanlıyım, sınava çok az kaldı, birazcık korku, azıcık da kaygı vardı ama şu an bu etkinlikten sonra biraz daha aza indiğini hissediyorum” diye konuştu.