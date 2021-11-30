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Mersin Büyükşehir Belediyesi korist alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Topluluklarına korist alacak. Ücretsiz kültür-sanat kurslarında yeni dönemi de başlatan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, her iki alana da alımları sınavla yapacak. Korist alımı ve kültür-sanat kurslarına başvuru için son tarih 10 Aralık 2021 olarak belirlendi.

MERSİN 30.11.2021, 10:52
Mersin Büyükşehir Belediyesi korist alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Topluluklarına korist alacak. Ücretsiz kültür-sanat kurslarında yeni dönemi de başlatan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, her iki alana da alımları sınavla yapacak. Korist alımı ve kültür-sanat kurslarına başvuru için son tarih 10 Aralık 2021 olarak belirlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, gerçekleştirdiği alımlarla kültür-sanat kadrosunu büyütmeye, verdiği ücretsiz kurslarla da yeni yetenekleri keşfetmeye devam ediyor. Bu kapsamda bünyesinde bulunan Türk Halk ve Sanat Müziği Topluluklarına korist alımı yapacak olan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, ücretsiz kültür-sanat kurslarında yeni dönemi de başlatıyor.

Korist alımı için son başvuru 10 Aralık

Son dönemde gerçekleştirdiği sanatçı alımlarıyla kültür-sanat kadrosunu her geçen gün daha da güçlendiren Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, Türk Halk ve Türk Sanat Müziği Topluluklarına yeni sesler arıyor. Korist alımına çıkan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, yeni seslerle müzik alanını güçlendirmeyi amaçlıyor. Başvuruların başladığı korist alımı için son başvuru 10 Aralık 2021 olarak belirlendi. Başvurunun ardından yapılan değerlendirmeler sonrası 11-12 Aralık’ta yapılacak ‘performans değerlendirme kulak sınavı’ ile yeni sesler Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yerini alacak.

Ücretsiz kültür-sanat kursları ilgililerini bekliyor

Büyükşehir Belediyesi, yetişmiş yetenekleri bünyesine kazandırmasının yanı sıra kendini yetiştirmek isteyenleri de ücretsiz verdiği kültür-sanat kurslarına bekliyor. Verdiği kurslarla sanat alanında ilerlemek isteyenlere profesyonel bir şekilde eğitim desteği sağlayan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi; şan, bağlama, ud, keman, kanun, ritim, gitar, piyano, halk oyunları ve resim kursları veriyor. Başvuruları başlayan kültür-sanat kursları için de son başvuru 10 Aralık 2021 olarak belirlendi. Korist alımında olduğu gibi kültür-sanat kursları için de 11-12 Aralık’ta ‘performans değerlendirme kulak sınavı’ yapılacak. 20 Aralık 2021’de başlayacak olan kültür-sanat kursları 1 Temmuz 2022’ye kadar devam edecek.

Korist alımı ve kültür-sanat kurslarına başvuru yapmak isteyenlerin ön kayıtları 0324 533 21 37 numaralı telefonu arayarak yaptırmaları gerekiyor. Ön kayıtların ardından adaylar, Mersin Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarından başvuru formunu temin edecek. Adayların en geç 10 Aralık’a kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarına başvuru formlarını teslim etmeleri gerekiyor.

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