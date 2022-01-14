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Mersin Büyükşehir Belediyesi kadına da çocuğa da destek oluyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi’nin, 2021 yılında gerçekleştirdiği hizmetlerden çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 79 kişinin faydalandığı bildirildi.

MERSİN 14.01.2022, 10:51
Mersin Büyükşehir Belediyesi kadına da çocuğa da destek oluyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi’nin, 2021 yılında gerçekleştirdiği hizmetlerden çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 79 kişinin faydalandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2019 yılında kurulan Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi’nin 2020 yılı sonuna kadar gerçekleştirdiği projelerden 93 bin 640 vatandaş yararlanmıştı. Pandemi sürecinin etkili olduğu ve sokağa çıkma kısıtlamalarının yoğun olarak uygulandığı 2021 yılında da Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi faaliyetlerini sürdürdü. Bu süreçte yeni projelere de imza atan Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi’nin sürdürdüğü yönlendirici hukuki danışmanlık, kadın konukevi, online terapi, üretici stantları, Tarsus Gençlik Kampı ile Evimiz Atölye gibi çok sayıda proje ve hizmetinden 2021 yılında ise çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan toplam 78 bin 521 kişi yararlandı.

2021 yılında Gazi Çiftliği açıldı

Atatürk’ün Türkiye’de tarım kredi kooperatifçiliğinin temelini attığı Atatürk Tekir Çiftliği Tarım Kredi Kooperatifi’nin bulunduğu Silifke’deki Gazi Çiftliği, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi ile Mersinden Kadın Kooperatifi’nin girişimleriyle yeniden hayat buldu. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi’nin koordinesinde yürütülen Yerel Eşitlik Eylem Planı ise Dünya İnsan Hakları Günü olan 10 Aralık 2021’de Türkiye’de eşitlik alanında faaliyet yürüten dernekler ile Mersin’deki çok sayıda STK ve dernek temsilcisinin yer aldığı lansmanla kamuoyuna duyuruldu.

Şiddet gören kadınlara Büyükşehir Belediyesi omuz verdi

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi, 2021 yılında sürdürdüğü birçok proje ve hizmetle kadınlara omuz verdi. Kadın Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Yönlendirici Hukuki Danışmanlık hizmetinden 282 danışan faydalanırken, Kadın Konukevi’nde ise 395 kadın ve çocuk misafir edildi. Öte yandan şiddet gören kadınlara yönelik yeni bir çalışmayı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Otogar Kadın Danışma Merkezi’ni açtı. Yaşadığı kentten Mersin’e kaçmak zorunda kalan kadınları kentin girişinde karşılayan Büyükşehir Belediyesi, bu hizmetiyle 687 kişiye destek sundu. Büyükşehir, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında kentteki muhtarlarla da bir dizi çalışma yürüttü.

2021’de yaklaşık 3 bin kişiye psikolojik destek

Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik ücretsiz olarak psikolojik desteklerini de sürdürdü. Kadın Danışma Merkezi’ne 2021 yılında başvuran 997 kadına yüz yüze psikolojik destek verilirken, bu hizmetin ’online terapi’ modelinden ise 920 kadın yararlandı. Ayrıca kadınlara, çocuklara ve ailelere yönelik terapi merkezinde sunulan psikolojik destek hizmetine 1051 kişi başvurdu. Özellikle pandemi sürecinin yaşattığı olumsuz süreçten psikolojik olarak etkilenen aileler, çareyi terapi merkezinde aradı.

Üretici stantlarında kadınların emeği ekonomik değere dönüştü

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi’nin 13 ilçede gerçekleştirdiği ’Gönüllü Katılım Toplantıları’nda kadınların önemli taleplerinden birisi olan ‘üretici kadın stantları’, 2021 yılında da kentin farklı noktalarında kuruldu. 2 bin 997 kadın üretici stantlar sayesinde ürünlerini ekonomik değere dönüştürme fırsatı buldu. .

‘Evimiz Atölye’ projesi 2021’de 5’nci mahalleye ulaştı

‘Evimiz Atölye’ projesi ise 2021 yılına damga vurdu. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Gönüllüler Şube Müdürlüğü’ne kayıtlı gönüllülerin yürüttüğü projeye Mersinden Kadın Kooperatifi de paydaş oldu. Toroslar ilçesi Mevlana, Akdeniz ilçesi Turgutreis, Tarsus ilçesi Yeşil ve Erdemli ilçesi Tömük mahallelerinde sürdürülen proje Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi ile birlikte 2021 yılında 5 mahallede uygulanmaya başlandı. Bin 279 kadının faydalandığı proje sayesinde evdeki gizli kadın iş gücünün ekonomik değere dönüşümü sağlandı.

Tarsus Gençlik Kampı’nı 1 yılda yaklaşık 39 bin kişi ziyaret etti

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesindeki Aile ve Çocuk Şube Müdürlüğü ise özellikle çocukların hayatlarına dokundu. Tarsus Gençlik Kampı’nı 2021 yılında 38 bin 935 kişi ziyaret ederken, aynı yıl kurulan ‘Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi’ndeki çocuklar önemli başarılara imza attı. Atölyedeki 2 eğitmen bin 769 katılımcı yüz yüze, 2 bin 225 öğrenci ise online olarak eğitim aldı.

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