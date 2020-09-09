banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Heyecan için geri sayım başladı
Heyecan için geri sayım başladı
Streste İsviçre, mutlulukta Fransa lider
Streste İsviçre, mutlulukta Fransa lider
Uzaktan eğitim sorunlarına çözüm önerileri
Uzaktan eğitim sorunlarına çözüm önerileri
"Uzaktan eğitim tatil olarak algılanmamalı"

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ’ilk yardım merkezi’ açıldı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN RUHSATLI ‘İLK YARDIM EĞİTİM MERKEZİ’ AÇILDI.

MERSİN 09.09.2020, 13:20
5
Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ’ilk yardım merkezi’ açıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde İl Sağlık Müdürlüğü’nden ruhsatlı ‘ilk yardım eğitim merkezi’ açıldı.

İlk Yardım Eğitim Merkezi’nde katılımcılara, temel ilk yardım uygulamaları, hasta, yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalar, yaralanmalar, yanık, sıcak çarpması ve donma durumlarında ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalar, bilinç bozuklukları, zehirlenmeler, hayvan ısırıkları, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçması, boğulma ve hasta taşıma teknikleri konularında ilk yardım eğitimleri verilecek.

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan acil tıp uzmanı Dr. Bahar Gülay Çat Bakır, “Acil durumlarda müdahale edilmeden geçen her dakika insan hayatı için çok ciddi risk teşkil ediyor. Gerek ani kalp durmaları gerekse kanamalar ve diğer ilk yardıma ihtiyaç duyulan durumlarda, ilk yardım eğitimi alan kişilerin etkin müdahalesi hastanın hayata dönmesi, bu gibi durumların kişilerde kalıcı hasar bırakmaması açısından büyük önem arz ediyor. Biz de ilk yardım merkezimizi kurarken bu gibi durumlarda daha erken ve etkin müdahaleyi artırmayı amaçladık” dedi.

Yorumlar (0)
banner378
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 09 Eylül 2020
İmsak 05:04
Güneş 06:32
Öğle 13:06
İkindi 16:41
Akşam 19:31
Yatsı 20:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Erzurumspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Denizlispor 0 0
7. Karagümrük 0 0
8. Fenerbahçe 0 0
9. Galatasaray 0 0
10. Gaziantep FK 0 0
11. Gençlerbirliği 0 0
12. Göztepe 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Başakşehir 0 0
15. Kasımpaşa 0 0
16. Kayserispor 0 0
17. Konyaspor 0 0
18. Çaykur Rizespor 0 0
19. Sivasspor 0 0
20. Trabzonspor 0 0
21. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Ankara Keçiörengücü 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Bandırmaspor 0 0
9. Boluspor 0 0
10. Bursaspor 0 0
11. Eskişehirspor 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Menemen Belediyespor 0 0
14. Osmanlıspor 0 0
15. Samsunspor 0 0
16. Tuzlaspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brighton 0 0
4. Burnley 0 0
5. Chelsea 0 0
6. Crystal Palace 0 0
7. Everton 0 0
8. Fulham 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. West Bromwich 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atletico Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Deportivo Alaves 0 0
7. Eibar 0 0
8. Elche 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Huesca 0 0
12. Levante 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0