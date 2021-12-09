Mersin, 2020’de de aldığından fazlasını verdi

MERSİN (İHA) – Yıllardır Türkiye ekonomisine aldığından fazlasını veren Mersin’de, bu durum 2020 yılında da değişmedi. TÜİK verilerine göre Mersin, 2020’de Türkiye GSYH büyümesine en fazla katkı sağlayan 4’üncü il olurken, 96 milyar 636 milyon lira GSYH değeri ile yüzde 1,9 pay alarak 10’uncu sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, il bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) sonuçları değerlendirildi. İl düzeyinde GSYH hesaplamalarına göre; 2020 yılında Mersin, 96 milyar 636 milyon lira GSYH değerine ulaştı. Mersin bu değerle yüzde 1,9 pay alarak 10’uncu sırada yer aldı.

Öte yandan, geçen yıl kişi başına GSYH 52 bin 106 lira olan Mersin, bu değerle de 25’inci sırada yer alabildi.

Yıllık GSYH’nin, zincirlenmiş hacim endeksiyle bir önceki yıla göre yüzde 1,79 artışına en fazla katkı veren iller sıralamasında ise Mersin, 2020 yılı Türkiye GSYH büyümesine yüzde 0,13 ile en fazla katkı veren 4’üncü il oldu.