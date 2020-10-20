MDTO’dan Mersin tarihine bir destek daha

Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO), Mersin tarihine bir destek daha verdi. Mersin Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Songül Ulutaş’ın “Osmanlı İmparatorluğu’nda Arkeoloji ve Mersin” adlı kitabı Mersin Deniz Ticaret Odasının desteği ile basıldı.

MDTO, Mersin Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Songül Ulutaş’ın “Osmanlı İmparatorluğu’nda Arkeoloji ve Mersin” adlı eserinin basımını üstlendi. MDTO’dan yapılan açıklamaya göre, Bilgin Kültür Sanat Yayınlarından çıkan kitapta, 19. ve 20. yüzyıllarda bölgeye gelen batılı gezgin ve araştırmacıların Doğu Akdeniz kıyılarının sahip olduğu maddi kültüre ilgilerinin asıl nedenini sorgulayarak, Osmanlı hükümetinin bu duruma yaklaşımını ve Osmanlı’da kazı çalışmalarının kurumsallaşmasını konu ediyor.

“Amacımız, Mersin tarihinin henüz yazılmamış farklı bir yönünü okuyucularla paylaşmak”

Yayınlanan kitaba ilişkin bilgi veren Yazar Ulutaş, Mersin’in tarihinin, şimdiye kadar çok çeşitli konular çerçevesinde ele alındığını ancak, kentlerin geçmişinin sadece tarihsel süreç içerisindeki gelişim ile değil, aynı zamanda kentin maddi kültürü ile birlikte de değerlendirilmesi gereken bir alan olduğunu söyledi. Ulutaş, “Amacımız, zengin kültürel geçmişe sahip Mersin’in tarihini yazarken söz konusu kentin henüz yazılmamış farklı bir yönünü ortaya çıkararak okuyucularla paylaşmaktır. Pek çok çalışmada Mersin’in ve Doğu Akdeniz’in arkeolojik değerleri ortaya konularak Anadolu’nun ve bölgenin uygarlık geçmişine vurgu yapılmıştır. Fakat Mersin’in Osmanlı Dönemi arkeoloji tarihine ilişkin daha önce herhangi bir çalışma literatürde mevcut değildir. Biz bu yolculukta aslında sadece yabancıların Osmanlı Dönemi Mersin’indeki arkeolojik alanlara ve eski eserlere ilgisine değil, aynı zamanda Mersin halkının da arkeolojiyle ilk kez nasıl buluştuğuna şahit olmaktayız” değerlendirmesinde bulundu.

Kitaba verilen destek için MDTO’ya teşekkür eden Ulutaş, “Bu kitap Mersin tarihi çalışmalarının her daim arkasında duran MDTO’nun desteği ile yayınlanmıştır. Sektörel faaliyetleri ile birlikte kentin toplumsal ve kültürel hayatına da katkı sağlamayı sorumluluk olarak kabul etme bilincine sahip bir kurum olan MDTO ile birlikte çalışmaktan dolayı şanslı ve gururlu olduğumu belirtmek istiyorum. Başta Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu olmak üzere MDTO Yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“30. yılımızda 30 kitabı okuyucuyla buluşturmanın gururunu yaşıyoruz”

Konuya ilişkin değerlendirmelerini paylaşan MDTO Başkanı Lokmanoğlu ise yayınlanan kitabın insanlığın geçmişini araştıran iki ayrı bilim dalının; arkeoloji ve tarih alanlarının verilerine başvurularak oluşturulmuş değerli bir çalışmanın ürünü olduğunu belirtti. Kitabın, Mersin’e ve bölgeye ait tarihsel birikime önemli bir katkı sunacağına inandığını söyleyen Lokmanoğlu, MDTO’nun 30. hizmet yılında kent tarihini ve denizciliği konu alan 30 ayrı kitabı okurla buluşturmuş olmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Lokmanoğlu, “Bugünün ve geleceğin inşasında yerel tarihin ne denli önemli olduğunu bilen ve yerel tarihimiz konusundaki çalışmaların yetersizliğini önemli bir eksiklik olarak değerlendiren bir kurum olarak, yerel tarihimize ışık tutması açısından değerli bulduğumuz bu eseri de bölgemize kazandırmaktan; araştırmacılar ve kent tarihine meraklı okurlarla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Dr. Songül Ulutaş başta olmak üzere esere katkı sunanlara teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.