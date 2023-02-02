MDOB Don Kişot balesini sahneleyecek

Mersin Devlet Opera ve Balesi, Miguel de Cervantes’in aynı ismi taşıyan romanından seçilmiş bazı bölümlerden esinlenilerek bale sahnesine taşınan ’Don Kişot’ balesini sahneleyecek.

Ludwig Minkus’un bestesiyle Marius Petipa tarafından ilk kez 1869 yılında sahnelenen eser, 4 Şubat 2023 Cumartesi saat 20:00’de Opera Sahne’sinde, sahnelenecek. Yüksek seviyedeki bale tekniğiyle dünyaca ünlü bale topluluklarının repertuvarlarında değişmez bir yeri olan Don Kişot’u Mersin DOB Sanat Yönetmeni ve Müdürü Serbülent Biçer ve Mersin DOB Başkoreografi Ender Üçdemir sahneye koyduğu ifade edildi. Eserin orkestra şefliğini Rustam Rahmedov yaparken, kostüm ve dekor tasarımı Hatice Kaptı, Işık Tasarımı Tarı Deniz, Video-Projeksiyon Tasarımı ise Umut Özdemir’e ait olduğu belirtildi.