MDOB, 3 Basses grubunu Mersinlilerle buluşturacak

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), ‘3 Basses Konseri’ ile Mersinlileri, müzikallerden çoksesli türkülere uzanan örnekler ile operanın ve klasik müziğin en seçkin örnekleriyle buluşturacak.

MDOB’dan yapılan açıklamaya göre, Ankara DOB sanatçısı Tuncay Kurtoğlu, İzmir DOB sanatçısı Teyfik Rodos ve İstanbul DOB sanatçısı Zafer Erdaş’dan oluşan ve birbirinden farklı 3 Bas Ses’in bir araya gelerek kurulan grup, klasik müziği tanıtmaya, sevdirmeye, yaymaya yönelik amaçlarını, Mersin’de verecekleri konserle sergileyecek. Konser, 29 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 20.00’de Kültür Merkezi Opera Sahnesinde gerçekleştirilecek.