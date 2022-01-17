Kurtuluş Kupasında finalistler belli oldu

Toroslar Belediyesinin bu yıl 14’üncüsünü düzenlediği Kurtuluş Kupası Geleneksel Kurumlar Arası Futbol Turnuvasında finalistler belli oldu. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ile Toroslar Belediyesi takımları final oynayacak.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 3 Ocak Mersin’in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100’üncü Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ve 4 grupta 21 kurumun mücadele ettiği Kurtuluş Kupası Geleneksel Kurumlar Arası Futbol Turnuvasında yarı final maçları oynandı.

Hafta sonu oynanan yarı final maçlarında, Toros Devlet Hastanesini 3-0 mağlup eden Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ile Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğünü 3-3 biten maç sonucunda penaltılarla 4-3 mağlup eden Toroslar Belediyesi finale adını yazdırdı.

“Sahada dostluk ve centilmenlik kazandı”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, müsabakaların fair-play çerçevesinde tamamlandığını belirterek, finale kalan takımları tebrik etti. Geleneksel olarak düzenledikleri turnuvanın kurumlar arasında birlik ve beraberliğin sağlanmasında büyük katkı sunduğuna dikkat çeken Başkan Yılmaz, “Spor; dostluk ve kardeşliktir. Turnuvanın sonunda herkes şampiyon olmak ister ama önemli olan fair play ölçüsünde bir mücadele vermektir. Bu turnuvayla kurumlar arası diyalogun daha da artığını görmekteyiz. Turnuvaya gösterilen ilgiden ve önemden bu amaca ulaştığımıza inanıyoruz. Bu da bizi son derece memnun etmektedir. Turnuvaya katılan tüm kurumlara teşekkür ediyor, finale kalan takımları da tebrik ediyorum” diye konuştu.

Sporseverlerin, turnuvanın fikstürüne, Toroslar Belediyesinin www.toroslar-bld.gov.tr web adresindeki duyurular bölümünden ulaşabilecekleri bildirildi.