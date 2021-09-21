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Kılınç: "Belediyeyi hizmet eder hale getirdik"

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, borç yüküyle devraldıkları belediyeyi hizmet eder hale getirdiklerini söyledi.

MERSİN 21.09.2021, 16:26
Kılınç: "Belediyeyi hizmet eder hale getirdik"

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, borç yüküyle devraldıkları belediyeyi hizmet eder hale getirdiklerini söyledi.

Başkan Kılınç, basın mensuplarıyla bir araya geldiği kahvaltıda, yönetimi devraldığında ciddi bir borçla karşılaştıklarını belirterek, "Siyasetçiler hep dünü kötüler ama biz gerçekten kötü bir belediye devralmıştık. Akaryakıtımız olmadığı için bir araçtan bir araca hortumla akaryakıt aktardığımız günlerden kurtulduk. Borçları azalttık, belediyeyi hizmet eder hale getirdik" dedi.

Anamur ekonomisinin muz ve çileğe dayalı olduğunu vurgulayan Kılınç, tarla ve sera yollarını asfalt yapacaklarını, 2 yıldır bu konuda çok fazla çalışma yaptığını, Anamur’un kendi asfaltını kendisi ürettiğini, sıcak asfalt şantiyesi de kurmak istediklerini söyledi.

Kaş Yaylası’nda bulunan vahşi çöp depolama alanının ıslahı konusunda yetki ve sorumlulukların Büyükşehir Belediyesi’ne ait olduğunu fakat bu konuda sorunlar yaşandığını belirten Başkan Kılınç, “Biz söylemekten, kanun ve yönetmelik yayınlamaktan bıktık, onlar kendi görevine bizim görevimiz değil demekten bıkmadı" dedi.

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