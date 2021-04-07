Kaymakam Nazlı, muhtarları virüs konusunda uyardı

Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Merkez ve Ova mahallesi muhtarları ile bir araya geldi. Kaymakam Nazlı, muhtarları virüs konusunda uyararak, “Bu virüsten korunmak bizim elimizde” dedi.

Silifke Halk Eğitim Merkezinde Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı başkanlığında düzenlenen toplantıya, Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü, İlçe Jandarma Komutan Vekili Mehmet Aslan, kurum ve daire amirleri, muhtarlar ve basın mensupları katıldı.

Düzenlenen toplantıda, Kaymakam Nazlı tarafından Covid-19 tedbirleri kapsamında uyulması gereken kurallar tekrar hatırlatıldı ve muhtarları bu konuda vatandaşlara sık sık uyarılarda bulunarak farkındalık kazandırılması konusunda uyardı.

Kaymakam Nazlı ayrıca toplantıda yaptığı konuşmasında, "Son güncellemelerle birlikte Türkiye’nin birçok yeri yine virüse teslim oldu. Bir grip vakası gibi kolayca geçmeyen ve sonu ölümle sonuçlanabilen bu tehlikeli virüsten korunmak hepimizin elinde. Kendi tedbirimizi kendimiz alacağız. Özelikle toplu etkinlikler, taziye, cenaze, düğün, asker uğurlaması gibi durumlarda lütfen duyarlı olalım. Mahallenizdeki vatandaşları uyarın. Sağlıklı ve mutlu günler sizinle olsun" dedi.

Kaymakam Nazlı yaptığı konuşma sonrasında mahalle muhtarlarının sorunlarını dinledi. Muhtarlar, Silifke-Taşucu Karayolunda mahalle giriş kavşaklarının kot yüksekliğinden dolayı sorun yaşadıklarını, ova köylerinde sulama kanalları kenarında bulunan yolların tarlalara gidiş gelişlerde çok sık kullanıldığını ve malzemeli bakım yapılması gerektiğini, şehir dışından Silifke, Taşucu ve ova mahallelerine gelen tarım işçisi olarak gelen ailelerinin oluşturduğu sorunlar ile özellikle kuş cenneti çevresinde çoğalan ve üretilen ürünlere zarar veren domuzlardan muzdarip olduklarını ifade ettiler.

Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı toplantı sonrasında her muhtarın talebinin not alındığını ve çözüm noktasında ivedilikle gerekli birimlere bilgilendirmeler yapılacağını söyledi.