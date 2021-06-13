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Kayısıda 150 bin ton rekolte bekleniyor

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, Türkiye’nin sofralık kayısı ihtiyacının yüzde 85’ini karşılayan Mersin’in Mut ilçesinde bu yıl 150 bin ton rekolte beklediklerini söyledi.

MERSİN 13.06.2021, 09:26
Kayısıda 150 bin ton rekolte bekleniyor

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, Türkiye’nin sofralık kayısı ihtiyacının yüzde 85’ini karşılayan Mersin’in Mut ilçesinde bu yıl 150 bin ton rekolte beklediklerini söyledi.

Başkan Şeker, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Baki Şimşek, MHP Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli, MHP Mersin İl Başkan Yardımcısı Mustafa Düzenli, MHP Mut İlçe Başkanı Alparslan Savaş Kır, MHP Kadın Kolları İlçe Başkanı Ayşe Çetin, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Mut İlçe Başkanı Mustafa Keskin ile birlikte Mut Sebze Meyve Toptancı Halinde bulunan esnafı ve u¨reticileri ziyaret etti.

Türkiye’de erkenci sofralık kayısının ana vatanının Mut olduğunu ifade eden Başkan Şeker, “Bu yıl kayısıda 150 bin ton rekolte bekliyoruz. Bunun 80 bin tonunu ihraç etmeyi hedefliyoruz. Fiyatlardan memnun olan üreticiler, eriğin altın yılını yaşadığını, kayısı fiyatlarından da memnun oyduklarını söylüyor. Kayısı, sezonun yarısına gelindiği halde 3 ila 8 lira arasında alıcı bulması üreticilerin yüzünü güldürüyor” dedi.

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ve Baki Şimşek ise kaliteli kayısı üretmenin karşılığını üreticilerin fazlasıyla aldığını söyledi.
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