Kadın polisler unutulmadı

Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın meslektaşlarına çiçek verdi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, Mersin’de görev yapan kadın polislerde unutulmadı. Gün dolayısıyla kadın meslektaşlarını makamında ağırlayan İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, günlerini kutlayarak, çiçek verdi. Polis teşkilatının başarılarında kadınların büyük roller oynadığını söyleyen Şahne, toplumsal kültürde özel bir yere sahip olan tüm kadınların ’Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Kadın polislerle bir süre sohbet eden Şahne, yaptıkları işleriyle ilgili bilgiler aldı.