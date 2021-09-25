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Hüsnü Şenlendirici, sevenleriyle buluştu

Ünlü sanatçı Hüsnü Şenlendirici, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında Toroslar Belediyesi Amfi Tiyatrosu’nda verdiği konserle gönülleri fethetti. Şenlendirici, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

MERSİN 25.09.2021, 10:05
Hüsnü Şenlendirici, sevenleriyle buluştu

Ünlü sanatçı Hüsnü Şenlendirici, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında Toroslar Belediyesi Amfi Tiyatrosu’nda verdiği konserle gönülleri fethetti. Şenlendirici, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

İnteraktif geçen konserde, minik klarnet öğrencisi Deniz Araz ile sahneyi paylaşan Şenlendirici, ardından Kamber Moğotekin isimli beş yaşında bir davul ustasını sahneye çıkardı. Moğotekin’in marifetleri dinleyenlerini kendisine hayran bıraktı. Coşkulu geçen konser sonunda Şenlendirici, çiftetelli eşliğinde dakikalarca ayakta alkışlandı.

Yoğun katılımın gözlendiği konseri, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ve MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz da izledi.

Coşkuyla devam eden 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, Bezdüzler&Vendramin konserini 28 Eylül’de Çamlıbel Aşıklar Parkı’nda sanatseverlerle ücretsiz olarak buluşturacak.

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