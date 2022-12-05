Gültak: "Türk Kadını, seçme-seçilme hakkında dünyaya örnek olmuştur"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nü kutlayarak, "Kadınlara, İtalya’da 1945, Fransa’da 1944, Belçika’da 1960, İsviçre’de 1971 yılında seçme-seçilme hakkı verilmiştir. Atatürk ise Türk kadınına 1934 yılında bu hakkı tanımıştır. Bu anlamda Türk kadını, dünya kadınları ve günümüz medeniyetlerine öncülük etmiştir" dedi.

Akdeniz Belediye Meclisi Aralık ayı ilk toplantısı, Belediye Başkan Mustafa Gültak başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda bir önceki birleşime ait tutanak özeti kabul edildi. Mecliste, Akdeniz Belediyesinin kadınlar yararına gerçekleştirdiği, Akdenizli kadınların sosyal ve ekonomik statüsünü yükselten, meslek edindirip istihdama kazandıran projeleri tanıtan kısa filmin gösterimi yapıldı.

Meclisin açılışında, ’5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’ nedeniyle bir açıklama yapan Başkan Gültak, "Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1934 yılında Türk kadınına ’Seçme ve Seçilme’ hakkının verildiği gün olan 5 Aralık, aynı zamanda ’Dünya Kadın Hakları Günü’ olarak kutlanmaktadır. İtalya’da 1945; Fransa’da 1944; Belçika’da 1960; İsviçre’de 1971 yılında kadınlara seçme-seçilme hakkının verilmesiyle Türkiye ve Türk kadınları, diğer ülkelere de bu anlamda öncü olmuştur" ifadelerini kullandı.

"Kadınlar, toplumsal değişimin en etkili faktörüdür"

"Ülkemiz kadınları, 1934 yılından günümüze dek eğitimden sağlığa, yasama, yürütme ve yargıdan iş dünyasına, siyasetten ekonomiye, sanattan spora kadar hayatın her alanında başarıyla görev almış ve almaya devam etmektedir" diyen Başkan Gültak, şunları söyledi: "Toplumsal değişim ve dönüşümün en etkili aktörünün kadınlar olduğu gerçeğinden hareketle kadınlara pozitif ayrımcılık uyguluyoruz. Kadınların toplumsal ve ekonomik statüsünü yükselten projelerimizle onların yanınızda olmaya devam edeceğiz. Uzun yıllardır sürdürdüğüm siyaset hayatımda bana inanıp destek olan başta değerli eşim Behiye Hanım olmak üzere, yol yürüdüğümüz kadınlara müteşekkir olduğumu ifade ediyorum. Daha güzel ve daha yaşanılır bir Akdeniz, çok daha huzurlu bir Mersin ve daha güçlü bir Türkiye’yi kadınlarla birlikte inşa edeceğiz. Dünyayı, hayatı, emeği, sevinci ve acıyı paylaştığımız tüm kadınların 5 Aralık Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

"Akdenizli kadınlara meslek edindiriyor, üretim ve istihdama kazandırıyoruz"

Meclisin temenni ve öneriler bölümünde de söz alan Gültak, Akdeniz Belediyesinde, kadına ve aileye büyük önem verdiklerinin altını çizdi, belediye personeli kadınlara 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde idari izin verdiklerini hatırlattı. Mersin’de 2 kadın kooperatifi olan tek belediye olduklarını vurgulayan Gültak, Akdeniz’de Moringa, Stevia, Şevketi Bostan ve Maralfalfa bitkilerini toprakla buluşturup yetiştirdiklerini; kadınlar eliyle de bu bitkilerin satışa sunulduğunu anlattı. Kadınlara yönelik

kültürel ve tarihi gezileri de anlatan Başkan Gültak, mikro kredi projesi ile de yüzlerce kadının ya kendi işini kurduğunu veya mevcut işini büyüttüğünü sözlerine ekledi.

"Silahla, şiddetle yürütülen bir dava olamaz"

Diyarbakır’da ’evlat nöbeti’ tutan anneleri de hatırlatan Gültak, "Bu coğrafyada hak olmayan bir dava yüzünden anneler çok ağladı, halen ağlıyor. Çünkü çocukları kandırılıp dağa götürüldü. Artık kimse kandırılmasın. Eğer ki bir dava güdülecekse demokrasilerde bu dava, TBMM’de olur. Silahla, kanla, şiddetle dava olmaz" şeklinde konuştu.