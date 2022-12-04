Gültak: "Her türlü defansa rağmen Akdeniz, özlediği hizmetlere kavuşuyor"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, “Yıllardır hizmete susamış olan Akdeniz, her türlü engelleme girişimine ve bize uygulanan defansa rağmen, özlemini çektiği hizmetlere kavuşuyor” dedi.

Gültak, Fen İşleri Müdürlüğünün Huzurkent Köselerli Mahallesi’nde sürdürdüğü sıcak asfalt kaplama çalışması ve Evci Mahallesi’nde gerçekleşen soğuk asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Gültak, ilk olarak Köselerli’de sıcak asfaltla kaplanan ve planlamaya alınan sokakları inceleyip yetkililerden bilgi aldı. Gültak, asfalt serimi yapan ekiple de sohbet ederek bir sıkıntı veya talepleri olup olmadığını sordu.

“Her türlü defansa rağmen sıcak ve soğuk asfalt serimine başladık”

Köselerli Mahallesi’nin sokaklarında günlerdir devam eden sıcak asfalt kaplama çalışmaları hakkında açıklama yapan Başkan Gültak, “Birçok engelleme girişimi ve meclisimize borç yetkisi vermeme konusundaki defansa rağmen sıcak asfalt kaplama çalışmamıza Huzurkent’ten başladık. Fen İşleri Müdürlüğümüz, mahalle muhtarlarımızla görüşerek 65 mahallemizin tamamını planladı. Nitekim iki aydır sathi kaplama (soğuk asfalt) çalışmalarımıza başlamıştık. Bu hafta da sıcak asfalt serimine başladık. Meclisimizdeki muhalif partilerin engelleme girişimine rağmen gelecek sene içinde de soğuk ve sıcak asfalt dökmeye devam edeceğiz. Akdeniz, yıllardır susamış olduğu hizmetlere kavuşuyor. Bunun ispatını da bugün burada hep birlikte görüyoruz” ifadelerini kullandı.

İkinci durak, yolları soğuk asfaltla kaplanan Evci Mahallesi

Köselerli Mahallesi’nde yaşayan kadınların etrafını sarıp hatıra fotoğrafı çektirdiği ve alkışlar eşliğinde uğurladığı Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Evci Mahallesi’nin bahçe yollarında gerçekleşen kilometrelerce uzunluktaki soğuk asfalt çalışmalarını da yerinde inceledi.

“Sıcak ve soğuk asfaltı dökeceğiz dedik ve işte bugün döküyoruz”

Gültak, burada yaptığı açıklamada, soğuk asfalt çalışmalarını, belediye bütçesinden 1 lira dahi harcamadan, kardeş belediyecilik protokolü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan hibelerle gerçekleştirdiklerini vurguladı. “Tabi altyapı hizmeti sunmak kolay değil” diyen Gültak, “Bunun için ilk önce tesisleri kuracaksınız. Daha sonra da bu tesisleri çalıştıracak parayı bulacaksınız. Tesislerimizi, aldığımız hibe ve sözleşmelerle Akdeniz’e kazandırdık. Meclisten yetki istedik ancak CHP ve HDP’li meclis üyeleri bize yetki vermek istemedi. Tesislerin önünü kesmek istediler. Fakat biz buna rağmen ‘sıcak ve soğuk asfaltı dökeceğiz’ dedik. İşte bugün Akdeniz’de hem sıcak hem de soğuk asfalt kaplama çalışmaları hızlı bir şekilde yapılıyor. Hiç kimse merak etmesin, bu hizmetlerimiz devam edecek. Her türlü engelleme girişimine rağmen Akdeniz hizmet almaya devam edecek” şeklinde konuştu.

Yıllardır hasret kaldıkları hizmetlere kavuşmaları nedeniyle sevincini dile getiren Evci Mahallesi Muhtarı İsmail Çınkı ise “Başkanımız mahallemize sahip çıkıyor. Onun talimatıyla yollarımıza soğuk asfalt döküldü. Mahallem adına çok teşekkür ediyorum” dedi.