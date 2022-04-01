Gülnar’daki yurt ve konuk evi, öğrencilere sıcak bir yuva oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesince Gülnar’da açılan 68’i kız ve 40’ı erkek olmak üzere 108 öğrenciye yuva olan Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu ile Gülnar Konukevinin, huzurlu ve sıcacık ortamıyla öğrencilere hizmet vermeye devam ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu ile Gülnar Konukevinde, öğrencilere ücretsiz Wi-Fi, çamaşır yıkama hizmeti ve çalışma alanları gibi birçok olanak sunuluyor. Ayrıca yurt ve konukevinin Gülnar ilçesindeki Mersin Üniversitesi Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu yerleşkesine yakınlığı, öğrencileri ulaşım maliyetinden de kurtarıyor.

“Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime önem veriyoruz”

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, hayatlarının her döneminde öğrencilerin yanında olduklarını belirterek, "Üniversiteyi kazandıktan sonra ailesi Mersin’de ikamet eden öğrencilerimize burs veriyoruz. Gelen öğrencilerimiz için de yurt imkanları sağlamayı amaçlıyoruz. Bunlardan birisi de Gülnar Mustafa Baysan Yüksekokulu yerleşkesine açtığımız yurdumuzdur. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime önem veriyoruz, çalışmalarımızı da eğitim anlamında önemsiyoruz” dedi.

“Öğrencilerimize sıcak ve samimi aile ortamı sunmaya gayret gösteriyoruz”

Gülnar Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu ve Gülnar Konukevi Müdürü Zeynep Ayrı ise 2021 yılı Ekim ayından beri öğrencilere hizmet verdiklerini belirterek, hizmet alanında Mersin Üniversitesi Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu ile birlikte toplam 3 blok bulunduğunu kaydetti.